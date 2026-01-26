Иран обещает боль

Иран жестко ответит на любые военные действия со стороны США или Израиля. Об этом заявил официальный представитель Минобороны страны Реза Талаи-Ник на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает Iran International.

«Если со стороны США или Израиля будет совершена любая агрессия, она встретит более болезненный и решительный ответ, чем прежде», – подчеркнул он, добавив, что уровень боевой готовности иранских ВС вырос по сравнению с 12-дневной войной в июне.

По словам Талаи-Ника, любая враждебная акция против Ирана завершится для противника более серьезным провалом и тяжелыми последствиями.