Израиль нашел тело последнего заложника

Армия Израиля официально подтвердила обнаружение и опознание тела похищенного израильского военнослужащего Рана Гвили.

Как сообщил представитель ЦАХАЛ, после завершения процедуры идентификации, проведенной Национальным центром судебной медицины совместно с полицией Израиля и военным раввинатом, семье военнослужащего сообщили, что их родственник опознан и подготовлен к захоронению.

Согласно данным израильской стороны и материалам разведки, сержант Ран Гвили погиб утром 7 октября 2023 года во время боевых действий. На момент гибели ему было 24 года. После смерти его тело вывезли в сектор Газа.

После возвращения тела Рана Гвили из сектора Газа все израильтяне, числившиеся похищенными в ходе нападения 7 октября, возвращены на территорию Израиля, отмечают израильские СМИ.

