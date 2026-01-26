Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль осудил то, что «Россия упорно настаивает на ключевом территориальном вопросе», пишет The Guardian.

Это заявление Вадефуль сделал после переговоров российской, украинской и американской делегаций в Абу-Даби, которые состоялись в выходные.

«То, что я слышу и читаю сегодня, в том числе о переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, - это лишь упорное настаивание России на ключевом территориальном вопросе», — сказал Вадефуль в Риге.

«И если здесь не будет гибкости, я опасаюсь, что переговоры могут продолжаться еще долго или не быть успешными на этом этапе», — добавил он.

23–24 января в Объединенных Арабских Эмиратах состоялись трехсторонние переговоры США, Украины и России. По итогам встреч стороны договорились продолжить консультации 1 февраля.

Среди тем переговоров — территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск с неоккупированной части Донецкой области.