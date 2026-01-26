USD 1.7000
Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

В Армении ждут делегацию Азербайджана

18:00

В Армении ожидают участие азербайджанской делегации в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС-17), которая запланирована на период с 18 по 30 октября 2026 года и пройдет в Ереване.

Об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, армянская сторона готова принять азербайджанскую делегацию. Министр отметил, что все государства — участники Конвенции уже проинформированы о сроках проведения мероприятия. Официальные приглашения, как уточнил Матевосян, пока не направлены, однако будут разосланы в ближайшее время. Он подчеркнул, что на данном этапе рано говорить о том, какие страны подтвердят участие, а какие — нет.

Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
Обама и Клинтон призывают американцев протестовать против политики Трампа
17:07
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку?
Зачем многочисленная израильская делегация приехала в Баку? рассказал депутат
16:37
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
США дают Дамаску зеленый свет, но Израиль ставит условие
16:33
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
Экс-дипломату Велиеву сократили срок
16:26
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне
Генпрокурор Азербайджана в Бахрейне ФОТО
16:20
Иран признался в контактах с США
Иран признался в контактах с США обновлено 18:20
18:20
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
Иранские протесты: число жертв приближается к 6 тысячам
16:04

ЭТО ВАЖНО

