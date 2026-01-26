В Армении ждут делегацию Азербайджана

В Армении ожидают участие азербайджанской делегации в 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (КС-17), которая запланирована на период с 18 по 30 октября 2026 года и пройдет в Ереване.

Об этом заявил министр окружающей среды Армении Амбарцум Матевосян на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, армянская сторона готова принять азербайджанскую делегацию. Министр отметил, что все государства — участники Конвенции уже проинформированы о сроках проведения мероприятия. Официальные приглашения, как уточнил Матевосян, пока не направлены, однако будут разосланы в ближайшее время. Он подчеркнул, что на данном этапе рано говорить о том, какие страны подтвердят участие, а какие — нет.