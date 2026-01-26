Россия заманила на войну жителей 128 стран

Российские власти используют фиктивные кадровые агентства и теневые миграционные сети, чтобы заманивать иностранцев на войну против Украины, пишет The Telegraph. Многие из таких новобранцев погибают в первые 72 часа после отправки на фронт из-за отсутствия подготовки и понимания того, куда они попали.

По данным издания, к концу 2025 года Россия завербовала около 18 тысяч граждан из 128 стран Африки, Азии и Латинской Америки, не менее 3,3 тысячи из них были убиты в боях.

Среди 10 тысяч российских военных, попавших в украинский плен, 7% составляют иностранцы. Многие из них рассказывают, что им обещали гражданскую или небоевую работу в тылу, однако по прибытии в РФ принуждали подписывать документы на русском языке, отбирали паспорта и отправляли на фронт. Один из пострадавших — уроженец Камеруна — сообщил, что попал на войну, откликнувшись на объявление в интернете о работе охранником или поваром.

Другой завербованный — 43-летний гражданин Уганды — рассказал, что занял деньги на перелет в Россию, рассчитывая устроиться уборщиком или охранником, поскольку ему пообещали хорошую зарплату, а в Кампале он зарабатывал всего $50 в месяц. Однако сразу после приезда ему и еще трем иностранцам сообщили, что их отправляют на войну. По его словам, отказаться им не позволили и, угрожая оружием, заставили подписать документы, содержание которых они не понимали. Позже угандийца доставили на боевую позицию, а затем он попал в плен.

По данным Французского института международных отношений (IFRI), который занимается исследованием этого вопроса, методы российских вербовщиков во многом напоминают схемы торговли людьми и мошеннические call-центры в Юго-Восточной Азии. Например, в Африке для этих целей используются посредники, которые ранее были уличены в организации нелегальной миграции. Набор часто ведут местные жители, имеющие контакты в России.

«Россия прекрасно знает, какие страны являются основными поставщиками мигрантов, — объясняет исследователь IFRI Тьерри Виркулон. — Она просто использует уже существующие сети». По его словам, также в вербовке участвуют туристические агентства. Кроме того, аналогичную работу вели ячейки ЧВК «Вагнер» в Мали и ЦАР. Тьерри добавил, что большинство иностранцев заманили, эксплуатируя их бедность и отсутствие альтернатив на родине.

На фронте все чаще фиксируют бойцов африканского происхождения — на кадрах с беспилотников и на видео, снятых самими российскими военными. В одном из роликов, опубликованном в начале января, темнокожему наемнику с привязанной к груди миной угрожают оружием, приказывая бежать через «серую зону» в виде живой бомбы. На другом видео группу недавно прибывших африканцев в заснеженном лесу называют «расходным материалом».

Несколько африканских стран, в том числе ЮАР и Кения, уже предупредили своих жителей о риске стать жертвами мошеннической вербовки, которая может закончиться отправкой на войну с Украиной. По меньшей мере четыре государства потребовали от России вернуть их граждан.