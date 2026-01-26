USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Зеленский согласился ради Трампа

20:01 487

Согласие украинского лидера Владимира Зеленского на трехсторонние переговоры с Россией и Соединенными Штатами в Абу-Даби можно объяснить его желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Это согласие Зеленского «отчасти вызвано его желанием не раздражать Трампа», говорится в статье. «Но это также отражает растущую усталость украинской стороны от войны», — добавил Рахман, который считает, что Киев находится «под сильным давлением».

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января состоялась вторая встреча. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов. 24 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.

Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 857
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 488
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 568
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 1148
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 1324
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 1614
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7446
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 904
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 2209
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1728
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 1812

ЭТО ВАЖНО

Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 857
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 488
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 568
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 1148
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 1324
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 1614
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7446
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 904
Иран обещает боль
Иран обещает боль
17:45 2209
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
Израиль расширяет инвестиционное присутствие в Азербайджане
16:57 1728
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз?
Как отразится на цене ввозимых товаров строительство моста через Араз? мнение эксперта
17:26 1812
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться