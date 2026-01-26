Зеленский согласился ради Трампа

Согласие украинского лидера Владимира Зеленского на трехсторонние переговоры с Россией и Соединенными Штатами в Абу-Даби можно объяснить его желанием не ссориться с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

Это согласие Зеленского «отчасти вызвано его желанием не раздражать Трампа», говорится в статье. «Но это также отражает растущую усталость украинской стороны от войны», — добавил Рахман, который считает, что Киев находится «под сильным давлением».

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности. 24 января состоялась вторая встреча. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находились секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов. 24 января спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил планы проведения нового раунда трехсторонних переговоров на текущей неделе.