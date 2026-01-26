Трамп-двоечник

Президент США Дональд Трамп в своем недавнем письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре допустил множество грубых ошибок в правописании, на которые обратили внимание пользователи соцсетей.
Отмечается, что Трамп нарушил даже базовые правила деловой переписки, начав с обращения «Dear Jonas» («Дорогой Йонас») вместо «Dear Mr. Prime Minister» («Уважаемый премьер-министр»).
Один из пользователей «исправил» ошибки Трампа красной ручкой и в шутку выставил ему оценку D+ (примерно соответствует двойке по пятибалльной шкале, применяемой в постсоветских странах).