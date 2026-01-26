USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Без США никуда

20:46 1308

Евросоюз не может в одиночку обеспечивать боевые действия в Украине, поэтому он должен в массовом порядке продолжать закупать вооружения у США для снабжения Киева, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте призвал европейские государства значительно ускорить развитие оборонной промышленности, увеличив тем самым собственный вклад в обеспечение безопасности, поскольку «эпоха значительной поддержки США подходит к концу».

Кроме того, генсек НАТО заявил, что «если кто-то думает, что ЕС или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать».

«Вы не можете. Мы не можем. Мы нуждаемся друг в друге. США нуждаются в НАТО... Им нужен безопасный Арктический регион. Им нужно обеспечить безопасность вашего Атлантического океана. И им также нужно обеспечить безопасность Европы», - отметил Рютте.

Китайцы бросили российский «Норникель»
Китайцы бросили российский «Норникель»
21:58 48
Франция внезапно помешала Украине
Франция внезапно помешала Украине
21:18 1086
Без США никуда
Без США никуда
20:46 1309
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 2919
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 2469
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 1827
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 2362
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 2217
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 3576
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7800
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 1227

ЭТО ВАЖНО

Китайцы бросили российский «Норникель»
Китайцы бросили российский «Норникель»
21:58 48
Франция внезапно помешала Украине
Франция внезапно помешала Украине
21:18 1086
Без США никуда
Без США никуда
20:46 1309
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 2919
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 2469
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 1827
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 2362
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 2217
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 3576
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7800
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 1227
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться