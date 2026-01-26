Без США никуда

Евросоюз не может в одиночку обеспечивать боевые действия в Украине, поэтому он должен в массовом порядке продолжать закупать вооружения у США для снабжения Киева, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте призвал европейские государства значительно ускорить развитие оборонной промышленности, увеличив тем самым собственный вклад в обеспечение безопасности, поскольку «эпоха значительной поддержки США подходит к концу».

Кроме того, генсек НАТО заявил, что «если кто-то думает, что ЕС или Европа в целом могут защитить себя без США, продолжайте мечтать».

«Вы не можете. Мы не можем. Мы нуждаемся друг в друге. США нуждаются в НАТО... Им нужен безопасный Арктический регион. Им нужно обеспечить безопасность вашего Атлантического океана. И им также нужно обеспечить безопасность Европы», - отметил Рютте.