Франция внезапно помешала Украине

Франция выступила против инициативы, которая могла бы облегчить Украине покупку британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщает The Telegraph.

Коалиция из 11 столиц ЕС предложила ослабить правила использования Киевом займа в €90 млрд (£78 млрд) для закупки британского оружия. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились внутри Евросоюза.

Согласно текущему плану, две трети займа пойдут на вооружение украинской армии с приоритетом для европейских и украинских производителей.

Украинские военные оценивают потребность в военной технике из-за пределов ЕС в 2026 году в €24 млрд. В основном это американские системы ПВО Patriot и перехватчики PAC-3, но среди потребностей названы также дальнобойные ракеты, которые европейские страны могут не обеспечить.

Европейские чиновники в коалиции рассматривают британские крылатые ракеты Storm Shadow как вариант закрыть этот дефицит. Предлагается четырехуровневая система: сначала проверяются возможности украинской оборонки, затем — производителей ЕС, третий уровень — Великобритания, четвертый — США. Коалиция хочет упростить закупки на третьем уровне, который может включать Канаду и другие страны с оборонными соглашениями с Брюсселем.

Франция выступает против. Париж продвигает стратегическую автономию ЕС от США и считает, что средства, выделяемые Украине, должны поддерживать европейскую оборонную промышленность, а не оборону Киева. Критики предупреждают, что это затруднит Украине защиту, особенно от воздушных ударов России.

Инициативу поддерживают страны Балтии и Скандинавии, Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, включая Германию, склонны к более гибкому подходу к Великобритании, но официально в коалицию не вступили.

Великобритания рассматривается как предпочтительный вариант из-за лидерства в «коалиции желающих», планирующей развернуть войска в Украине в рамках мирного урегулирования. Поскольку британские войска будут действовать вместе с европейскими, а американские — отсутствовать, инвестирование средств ЕС в Великобританию усиливает безопасность миссии.

Британские дипломаты ведут переговоры с представителями группы стран ЕС и расширяют контакты с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция занимает сильные позиции в комитетах по безопасности.