USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Франция внезапно помешала Украине

21:18 1087

Франция выступила против инициативы, которая могла бы облегчить Украине покупку британских крылатых ракет Storm Shadow, сообщает The Telegraph.

Коалиция из 11 столиц ЕС предложила ослабить правила использования Киевом займа в €90 млрд (£78 млрд) для закупки британского оружия. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились внутри Евросоюза.

Согласно текущему плану, две трети займа пойдут на вооружение украинской армии с приоритетом для европейских и украинских производителей.

Украинские военные оценивают потребность в военной технике из-за пределов ЕС в 2026 году в €24 млрд. В основном это американские системы ПВО Patriot и перехватчики PAC-3, но среди потребностей названы также дальнобойные ракеты, которые европейские страны могут не обеспечить.

Европейские чиновники в коалиции рассматривают британские крылатые ракеты Storm Shadow как вариант закрыть этот дефицит. Предлагается четырехуровневая система: сначала проверяются возможности украинской оборонки, затем — производителей ЕС, третий уровень — Великобритания, четвертый — США. Коалиция хочет упростить закупки на третьем уровне, который может включать Канаду и другие страны с оборонными соглашениями с Брюсселем.

Франция выступает против. Париж продвигает стратегическую автономию ЕС от США и считает, что средства, выделяемые Украине, должны поддерживать европейскую оборонную промышленность, а не оборону Киева. Критики предупреждают, что это затруднит Украине защиту, особенно от воздушных ударов России.

Инициативу поддерживают страны Балтии и Скандинавии, Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды. Еще восемь стран, включая Германию, склонны к более гибкому подходу к Великобритании, но официально в коалицию не вступили.

Великобритания рассматривается как предпочтительный вариант из-за лидерства в «коалиции желающих», планирующей развернуть войска в Украине в рамках мирного урегулирования. Поскольку британские войска будут действовать вместе с европейскими, а американские — отсутствовать, инвестирование средств ЕС в Великобританию усиливает безопасность миссии.

Британские дипломаты ведут переговоры с представителями группы стран ЕС и расширяют контакты с Европейской комиссией и Европарламентом, где Франция занимает сильные позиции в комитетах по безопасности.

Китайцы бросили российский «Норникель»
Китайцы бросили российский «Норникель»
21:58 51
Франция внезапно помешала Украине
Франция внезапно помешала Украине
21:18 1088
Без США никуда
Без США никуда
20:46 1310
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 2919
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 2470
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 1829
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 2363
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 2219
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 3577
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7801
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 1229

ЭТО ВАЖНО

Китайцы бросили российский «Норникель»
Китайцы бросили российский «Норникель»
21:58 51
Франция внезапно помешала Украине
Франция внезапно помешала Украине
21:18 1088
Без США никуда
Без США никуда
20:46 1310
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 2919
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 2470
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 1829
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
19:15 2363
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
18:49 2219
Закон заработал. Первый арест
Закон заработал. Первый арест
19:17 3577
«Братья» хорошо отобедали
«Братья» хорошо отобедали главная тема
05:10 7801
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
Глава МИД Германии призвал Россию к гибкости
18:31 1229
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться