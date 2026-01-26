Китайцы бросили российский «Норникель»

Многомиллиардный проект «Норильского никеля» (российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия) по строительству медного завода в КНР, который глава компании Владимир Потанин анонсировал в 2024 году, оказался на грани срыва.

Китайский партнер решил выйти из проекта, в рамках которого в порту Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе планировалось построить предприятие мощностью 500 тысяч тонн меди в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, «Норникель» рассчитывал подписать соглашение с китайцами еще в прошлом году — до мая, когда визит в Пекин совершил президент Владимир Путин. Однако китайская компания покинула проект после смены руководства.

Сейчас «Норникель» ищет нового партнера в КНР. По словам источников Bloomberg, если сделать это не получится, компании придется просить правительство продлить работу медного комбината в Норильске, закрыть который планировали в 2027 году.

О переносе в Китай медного производства Потанин объявил в апреле 2024 года. Норильский завод, построенный в 1935 году, изначально планировали модернизировать, чтобы уменьшить вредные выбросы. Однако «Норникель» счел проект слишком дорогим. Проще открыть новый завод в Китае — это также позволит уйти от больших потерь, которые вызваны трудностями с финансовыми расчетами и поставками оборудования, объяснял Потанин.

«Норникель», крупнейший в России производитель никеля, платины, палладия и никеля, после начала войны и введения западных санкций оказался отрезан от ключевых западных клиентов, торговля с которыми сделала Потанина богатейшим миллиардером страны с состоянием $24 млрд, по оценке Forbes. По сравнению с довоенным 2021-м выручка компании сократилась на треть, прибыль — в 4 раза, а рентабельность опустилась до минимума с 2013 года, согласно оценкам аналитиков ПСБ.

Из-за санкций более 50% продаж «Норникеля» стало уходить в Азию. Но несмотря на заявления о стратегическом партнерстве без границ, Китай видит в российских компаниям токсичных партнеров. Банки КНР регулярно блокируют платежи «Норникеля», как только выходит каждый новый пакет санкций, жаловался ранее вице-президент «Норникеля» Антон Берлин.