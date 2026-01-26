USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Москва пошла в отказ?
Новость дня
Москва пошла в отказ?

Китайцы бросили российский «Норникель»

21:58 1918

Многомиллиардный проект «Норильского никеля» (российская горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия) по строительству медного завода в КНР, который глава компании Владимир Потанин анонсировал в 2024 году, оказался на грани срыва.

Китайский партнер решил выйти из проекта, в рамках которого в порту Фанчэнган в Гуанси-Чжуанском автономном районе планировалось построить предприятие мощностью 500 тысяч тонн меди в год, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, «Норникель» рассчитывал подписать соглашение с китайцами еще в прошлом году — до мая, когда визит в Пекин совершил президент Владимир Путин. Однако китайская компания покинула проект после смены руководства.

Сейчас «Норникель» ищет нового партнера в КНР. По словам источников Bloomberg, если сделать это не получится, компании придется просить правительство продлить работу медного комбината в Норильске, закрыть который планировали в 2027 году.

О переносе в Китай медного производства Потанин объявил в апреле 2024 года. Норильский завод, построенный в 1935 году, изначально планировали модернизировать, чтобы уменьшить вредные выбросы. Однако «Норникель» счел проект слишком дорогим. Проще открыть новый завод в Китае — это также позволит уйти от больших потерь, которые вызваны трудностями с финансовыми расчетами и поставками оборудования, объяснял Потанин.

«Норникель», крупнейший в России производитель никеля, платины, палладия и никеля, после начала войны и введения западных санкций оказался отрезан от ключевых западных клиентов, торговля с которыми сделала Потанина богатейшим миллиардером страны с состоянием $24 млрд, по оценке Forbes. По сравнению с довоенным 2021-м выручка компании сократилась на треть, прибыль — в 4 раза, а рентабельность опустилась до минимума с 2013 года, согласно оценкам аналитиков ПСБ.

Из-за санкций более 50% продаж «Норникеля» стало уходить в Азию. Но несмотря на заявления о стратегическом партнерстве без границ, Китай видит в российских компаниям токсичных партнеров. Банки КНР регулярно блокируют платежи «Норникеля», как только выходит каждый новый пакет санкций, жаловался ранее вице-президент «Норникеля» Антон Берлин.

Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм видео
23:17 432
Турция обсуждает мир с ХАМАС
Турция обсуждает мир с ХАМАС фото
23:09 298
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
23:04 674
Трамп задумался об истории
Трамп задумался об истории
22:27 1299
Украинская армия заставила россиян отступить
Украинская армия заставила россиян отступить
22:16 2003
Китайцы бросили российский «Норникель»
Китайцы бросили российский «Норникель»
21:58 1919
Франция внезапно помешала Украине
Франция внезапно помешала Украине
21:18 2736
Без США никуда
Без США никуда
20:46 2153
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 4228
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 3526
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 2622

ЭТО ВАЖНО

Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм видео
23:17 432
Турция обсуждает мир с ХАМАС
Турция обсуждает мир с ХАМАС фото
23:09 298
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
23:04 674
Трамп задумался об истории
Трамп задумался об истории
22:27 1299
Украинская армия заставила россиян отступить
Украинская армия заставила россиян отступить
22:16 2003
Китайцы бросили российский «Норникель»
Китайцы бросили российский «Норникель»
21:58 1919
Франция внезапно помешала Украине
Франция внезапно помешала Украине
21:18 2736
Без США никуда
Без США никуда
20:46 2153
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
19:37 4228
Зеленский согласился ради Трампа
Зеленский согласился ради Трампа
20:01 3526
Россия заманила на войну жителей 128 стран
Россия заманила на войну жителей 128 стран
19:47 2622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться