Москва пошла в отказ?
Москва пошла в отказ?

Украинская армия заставила россиян отступить

22:16 2005

Российские войска частично отошли с отдельных позиций на Алексеевском острове вблизи Олешек на левобережье Херсонской области Украины. Об этом сообщил представитель ВСУ Владислав Волошин.

По его словам, российская армия отошла с некоторых позиций в данном направлении из-за низкого морально-психологического состояния и активных действий Сил обороны Украины.

«Мы наносим удары по ним, чтобы они меньше туда подходили вообще», - отметил Волошин.

Алешки - город в Херсонской области, расположенный на левом берегу Днепра напротив Херсона. До полномасштабного вторжения здесь проживало около 24 тысяч человек.

Город находится под российской оккупацией с марта 2022 года. Алешки имеют стратегическое значение из-за близости к Днепру и Херсону: российские войска используют территорию для размещения личного состава, техники, артиллерийских позиций и логистики.

После деоккупации правобережной части Херсонщины в ноябре 2022 года Алешки остались под контролем РФ.

С тех пор район регулярно находится в зоне боевых действий: Силы обороны Украины наносят удары по скоплениям войск, складам и огневым позициям ВС РФ.

