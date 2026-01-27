Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?

2025 год получился сверхуспешным в плане развития аграрного страхования в Азербайджане. Был зафиксирован ряд рекордных показателей, значительно превышающих цифры прошлых лет. В прошлом году Фонд аграрного страхования (ASF) осуществил доселе невиданные выплаты в размере 9,2 млн манатов. Это на 44 процента больше, чем в 2024 году, когда фермеры получили от Фонда 6,4 млн манатов. Это также в 2,1 раза больше, чем в 2023-м. Тогда было выплачено 4,4 млн манатов.

За год на 70 процентов возросла сумма компенсаций в сфере растениеводства. И это при том, что погодные условия в 2024 году были значительно хуже, чем в 2025-м. По сравнению же с 2023 годом выплаты и вовсе выросли в 2,5 раза. Бросается в глаза и невероятный скачок в возмещениях за урон фруктовым садам. Если в 2023 году Фонд заплатил садоводам 40 тысяч манатов, то в 2025-м - 1 млн 422 тысячи, то есть в 35 (!) раз больше. Половина этой суммы - 712 тысяч манатов - приходится на нектариновые сады в Хачмазском районе. Это рекордная выплата за ущерб, которые нанесли фруктовым деревьям заморозки и наводнения.

В целом именно производители фруктов больше других заинтересованы в страховании своих угодий. К примеру, если с гектара посевов пшеницы можно заработать около 1000 манатов, то с гектара, на котором посажены фруктовые деревья, реально извлечь выгоду порядка 40 тысяч. В связи с этим для садоводов вопрос страхования является особенно чувствительным. Еще один важный момент - рост добровольного страхования. Государственные субсидии на выращивание четырех культур - ячменя, пшеницы, риса и кукурузы - фермер может получить только в случае наличия страховки. Но это примерно 40 процентов клиентов Фонда. Остальные приблизительно 60 процентов пришли к страховщикам добровольно, желая обезопасить свой бизнес. И это тоже небывалое ранее достижение. Внедрение выплат по 26 из 41 вида сельскохозяйственных культур в 2025 году показывает, что аграрное страхование перестало быть узкоспециализированным механизмом и превратилось в систему, охватывающую различные сектора сельского хозяйства.

Мы видим, что модели сельскохозяйственного страхования в целом снижают колебания доходов фермеров и создают стабильность. Статистическая динамика показывает, что увеличение страховых выплат объясняется не только увеличением убытков. Это увеличение также обусловлено расширением застрахованных площадей (Фонд страхует уже четверть пахотных земель, имеющихся в стране), а также видов растений, повышением доверия фермеров к страховым механизмам и эффективности государственной поддержки. К примеру, в прошлом году владельцы одного из крупных фермерских хозяйств заплатили страховую премию в размере 450 тысяч манатов. Учитывая то, что государство оплачивает 50 процентов суммы страховки, в данном случае фермер раскошелился на 225 тысяч. Оплата государством половины страховой премии снижает финансовую нагрузку и облегчает доступ к страхованию, особенно когда речь идет о малых и средних фермерских хозяйствах.

Помимо этого, ежегодно выплачивается около 250 млн манатов единовременных безвозмездных субсидий. То есть фактически почти 50 процентов капиталовложений фермеров покрывает государство. Причины такой поддержки понятны. Увеличение экспорта в аграрном секторе является одним из важнейших этапов на пути к повышению доли ненефтяных доходов Азербайджана. А для увеличения производительности в сельском хозяйстве необходимо повысить долю инвестиций. Финансовые инструменты, существующие сегодня в аграрной политике Азербайджана, способны защитить инвесторов и их капитал. Одним из основных таких инструментов является механизм аграрного страхования, успешно запущенный в нашей стране в 2019 году указом президента Ильхама Алиева. Государство создало некоммерческую организацию - Фонд аграрного страхования, который при этом не является дотационной структурой. Аграрно-страховая система капитализируется. Если в начале пути Фонду было выделено со стороны государства 9 млн манатов, то сейчас активы организации перешли рубеж в 30 млн. И сегодня агрострахование в Азербайджане рассматривается не как вспомогательный финансовый продукт, а как полноценный инструмент аграрной политики государства. Через механизм страхования оно управляет рисками в сельском хозяйстве, снижает уязвимость фермеров к климатическим и производственным шокам и формирует предсказуемую среду для инвестиций. Фактически агрострахование становится элементом макроэкономической стабилизации аграрного сектора, дополняя систему субсидий, льготного кредитования и инвестиционной поддержки.