Москва пошла в отказ?

Трамп задумался об истории

22:27 1301

Президент США Дональд Трамп в последнее время все чаще размышляет о том, каким он останется в памяти поколений, отдавая приоритет материальным объектам и престижным наградам. Об этом сообщает издание New York Magazine со ссылкой на источники в окружении президента и высокопоставленных чиновников Белого дома.

«Он не думает о наследии с точки зрения принятой политики. Это здания, которые он может оставить после себя, и призы, которые он может выиграть», - заявил республиканский функционер, связанный с администрацией. Среди таких проектов упоминаются бальный зал на месте снесенного Восточного крыла Белого дома, возведение «Триумфальной арки Трампа» в Вашингтоне и переименование Центра Кеннеди в его честь.

Издание отмечает, что самым желанным трофеем для президента стала медаль Нобелевской премии мира, которую ему передала лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. По словам источников, стремление оставить осязаемый след в истории усилилось после того, как Трамп публично признал конечность жизни.

Несмотря на заявления о своей непобедимости, в прошлом году в Мар-а-Лаго во время похорон Джимми Картера президент удивил присутствующих фразой о том, что через 10 лет на этом месте будет он сам. В Белом доме подтверждают, что сейчас мысли Трампа сосредоточены на создании грандиозного наследия, которое будет напоминать о его правлении десятилетия спустя. 

