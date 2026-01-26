Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля

USD 1.7000
Саудовская Аравия, несмотря на многочисленные призывы США, не спешит с нормализацией отношений с Израилем, а ее стратегические амбиции на Ближнем Востоке претерпели значительные изменения.

Наследный принц Мохаммед бин Салман все чаще критикует действия Израиля и активно создает новый региональный блок, стремясь уравновесить растущее влияние Израиля и ОАЭ, пишет The National Interest.

«События октября 2023 года и последовавшая за ними широкомасштабная военная операция Израиля, ослабившие Иран и его союзников, казались бы идеальной возможностью для укрепления связей между Саудовской Аравией и Израилем. Однако, как показали последние шаги бин Салмана, надежды на нормализацию этих отношений с каждым днем становятся все более призрачными.

Вместо этого Саудовская Аравия начинает укреплять связи с Ираном, Турцией и другими государствами, пытаясь компенсировать растущее влияние ОАЭ в стратегически важных районах, таких как Красное море и Африканский Рог. Особенно важно ее сотрудничество с Египтом и Сомали, что ослабляет позиции Абу-Даби в этих регионах.

Отход Эр-Рияда от Израиля имеет серьезные последствия не только для самого еврейского государства, но и для США. Президент Дональд Трамп надеялся, что нормализация с Эр-Риядом откроет путь для присоединения других арабских стран к Авраамовым соглашениям. Однако в свете нынешней политической динамики в Эр-Рияде США стоит пересмотреть свои планы. Особенно это касается поставок F-35, которые могут повлиять на военное превосходство Израиля в регионе», - подытоживает издание.

