Турция обсуждает мир с ХАМАС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Анкаре с делегацией ХАМАС во главе с членом политбюро палестинского движения Халилем аль-Хайей.
Как пишут турецкие СМИ, на встрече обсуждались вторая фаза плана мирного урегулирования в Газе, гуманитарная ситуация в палестинском анклаве и другие региональные вопросы.
На днях делегация ХАМАС встретилась в Стамбуле с главой Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагимом Калыном. На встрече центральной темой переговоров стал второй этап мирного плана по Газе. Делегация ХАМАС выразила благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за посредническую роль.