Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм

Россия нанесла комбинированный удар по Харькову с применением ракет и дронов, сообщают украинские СМИ.

По словам мэра города Игоря Терехова, разрушения зафиксированы в многоэтажках, школах и детсаду в Индустриальном районе.

Есть информация о двух пострадавших. Сообщается, что в некоторых районах Харькова после атаки пропало электричество и отопление.

ВС РФ также ударили по многоэтажному дому в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. О пострадавших не сообщается.