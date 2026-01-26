Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм

Россия нанесла комбинированный удар по Харькову с применением ракет и дронов, сообщают украинские СМИ.
По словам мэра города Игоря Терехова, разрушения зафиксированы в многоэтажках, школах и детсаду в Индустриальном районе.
Есть информация о двух пострадавших. Сообщается, что в некоторых районах Харькова после атаки пропало электричество и отопление.
ВС РФ также ударили по многоэтажному дому в Кривом Роге. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. О пострадавших не сообщается.
January 26, 2026
На этом фоне Белый дом назвал состоявшиеся трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби «историческими».
«В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение, поскольку команде президента (США Дональда Трампа) удалось собрать за столом переговоров представителей обеих сторон этого конфликта, чтобы приблизиться к достижению мира», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Она добавила, что зять американского лидера Джаред Кушнер и спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф информируют лидера США Дональда Трампа о ходе переговоров по Украине, но разговор с президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется.