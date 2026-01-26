Израильтянин поставил на колени итальянских полицейских

Вооруженный израильтянин заставил итальянских полицейских встать на колени на Западном берегу реки Иордан. Инцидент произошел в воскресенье, когда два военных полицейских проводили инспекцию места перед запланированным визитом послов Европейского союза в деревне недалеко от Рамаллы.

По данным источников, вооруженный мужчина, предположительно израильский поселенец, остановил их автомобиль с дипломатическими номерами, заставил обоих встать на колени под прицелом и провел импровизированный допрос. Оба полицейских имели при себе дипломатические паспорта.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни потребовал, чтобы послу Израиля была передана «решительная нота протеста» в связи с произошедшим. Итальянское посольство в Израиле уже адресовало официальный протест правительству Израиля, направив обращения в МИД, армию, полицию и службу внутренней безопасности «Шин Бет». После инцидента оба карабинера благополучно вернулись в генеральное консульство Италии в Иерусалиме. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.