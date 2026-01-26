USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа

Израильтянин поставил на колени итальянских полицейских

26 января 2026, 23:41 1345

Вооруженный израильтянин заставил итальянских полицейских встать на колени на Западном берегу реки ИорданИнцидент произошел в воскресенье, когда два военных полицейских проводили инспекцию места перед запланированным визитом послов Европейского союза в деревне недалеко от Рамаллы.

По данным источников, вооруженный мужчина, предположительно израильский поселенец, остановил их автомобиль с дипломатическими номерами, заставил обоих встать на колени под прицелом и провел импровизированный допрос. Оба полицейских имели при себе дипломатические паспорта.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни потребовал, чтобы послу Израиля была передана «решительная нота протеста» в связи с произошедшим. Итальянское посольство в Израиле уже адресовало официальный протест правительству Израиля, направив обращения в МИД, армию, полицию и службу внутренней безопасности «Шин Бет». После инцидента оба карабинера благополучно вернулись в генеральное консульство Италии в Иерусалиме. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 941
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 4950
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 603
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 1121
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3445
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
26 января 2026, 18:49 3105
Русские ушли. Что осталось?
Русские ушли. Что осталось? видео; обновлено 00:19
00:19 3829
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 22825
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм видео
26 января 2026, 23:17 1356
Турция обсуждает мир с ХАМАС
Турция обсуждает мир с ХАМАС фото
26 января 2026, 23:09 654
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
26 января 2026, 23:04 1557

ЭТО ВАЖНО

«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 941
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 4950
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 603
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 1121
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3445
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
26 января 2026, 18:49 3105
Русские ушли. Что осталось?
Русские ушли. Что осталось? видео; обновлено 00:19
00:19 3829
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 22825
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм видео
26 января 2026, 23:17 1356
Турция обсуждает мир с ХАМАС
Турция обсуждает мир с ХАМАС фото
26 января 2026, 23:09 654
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
26 января 2026, 23:04 1557
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться