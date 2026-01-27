USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа

Германия сказала Украине «нет»

00:50 609

Германия отказалась поставлять Украине новые комплексы противовоздушной обороны Patriot, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ходе совместной с литовским коллегой Робертасом Каунасом пресс-конференции.

По его словам, сейчас Германия не в состоянии поставить Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot, так как Берлин сам столкнулся с их нехваткой.

«Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных», – пояснил Писториус.

Он также подчеркнул, что Берлин уже передал Киеву более трети своих собственных систем.

Кроме того, отметил глава Минобороны, Германия и так внесла «непропорционально большой вклад» для поддержки Украины средствами противовоздушной обороны. Писториус напомнил, что только Берлин поставляет Киеву системы Iris-T, добавив, что их также не хватает.

Ранее сообщалось, что Франция выступила против инициативы, которая могла бы облегчить Украине покупку британских крылатых ракет Storm Shadow. Коалиция из 11 столиц ЕС предложила ослабить правила использования Киевом займа в €90 млрд (£78 млрд) для закупки британского оружия. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились внутри Евросоюза.

«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 948
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 4953
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 610
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 1121
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3446
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
26 января 2026, 18:49 3106
Русские ушли. Что осталось?
Русские ушли. Что осталось? видео; обновлено 00:19
00:19 3832
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 22831
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм видео
26 января 2026, 23:17 1359
Турция обсуждает мир с ХАМАС
Турция обсуждает мир с ХАМАС фото
26 января 2026, 23:09 657
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
26 января 2026, 23:04 1558

ЭТО ВАЖНО

«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 948
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 4953
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 610
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 1121
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3446
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
26 января 2026, 18:49 3106
Русские ушли. Что осталось?
Русские ушли. Что осталось? видео; обновлено 00:19
00:19 3832
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа
Ситуация по Ирану: Заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 22831
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм
Россия бомбит украинские многоэтажки. А Белый дом излучает оптимизм видео
26 января 2026, 23:17 1359
Турция обсуждает мир с ХАМАС
Турция обсуждает мир с ХАМАС фото
26 января 2026, 23:09 657
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
Саудиты выбрали Турцию и Иран вместо Израиля
26 января 2026, 23:04 1558
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться