Германия сказала Украине «нет»

По его словам, сейчас Германия не в состоянии поставить Украине новые системы противовоздушной обороны Patriot, так как Берлин сам столкнулся с их нехваткой.

«Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных», – пояснил Писториус.

Он также подчеркнул, что Берлин уже передал Киеву более трети своих собственных систем.

Кроме того, отметил глава Минобороны, Германия и так внесла «непропорционально большой вклад» для поддержки Украины средствами противовоздушной обороны. Писториус напомнил, что только Берлин поставляет Киеву системы Iris-T, добавив, что их также не хватает.

Ранее сообщалось, что Франция выступила против инициативы, которая могла бы облегчить Украине покупку британских крылатых ракет Storm Shadow. Коалиция из 11 столиц ЕС предложила ослабить правила использования Киевом займа в €90 млрд (£78 млрд) для закупки британского оружия. Франция настаивает, чтобы эти средства тратились внутри Евросоюза.