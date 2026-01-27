USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Франция не собирается спрашивать разрешения у России

01:29 734

Россия не имеет никаких законных оснований возражать против решения Украины о запросе на размещение иностранного контингента на своей территории, заявил украинским СМИ французский посол в Киеве Гаэль Весьер.

Он отметил, что, если Украина решит, что необходимо разместить иностранных миротворцев на своей территории, то это будет ее выбором.

«Россия не имеет права – ни юридического, ни законного – диктовать условия суверенной стране Украине. Если Украина решит пригласить союзников на свою территорию, – это ее полный суверенный выбор. У России нет никаких законных оснований возражать», – подчеркнул Весьер.

Более того, по мнению посла Франции, если Россия теоретически решит манипулировать этим вопросом и не даст согласия на прекращение огня, то россиянам «придется нести ответственность за блокирование прогресса».

Весьер добавил, что это также будет означать, что Россия не заинтересована по-настоящему в окончании войны.

«Именно такие сложные вопросы нужно обсуждать, и это включает прямые переговоры между Украиной, Россией, Европой и Соединенными Штатами», – добавил дипломат.

Гражданская война в США? Не дождетесь!
Гражданская война в США? Не дождетесь! слово публицисту
01:15 899
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 7385
Трамп похвалил и ХАМАС
Трамп похвалил и ХАМАС
01:40 450
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 24687
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 1991
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 5197
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 1373
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 1860
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3568
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
26 января 2026, 18:49 3217
Русские ушли. Что осталось?
Русские ушли. Что осталось? видео; обновлено 00:19
00:19 4521

