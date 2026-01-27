Франция не собирается спрашивать разрешения у России

Россия не имеет никаких законных оснований возражать против решения Украины о запросе на размещение иностранного контингента на своей территории, заявил украинским СМИ французский посол в Киеве Гаэль Весьер.

Он отметил, что, если Украина решит, что необходимо разместить иностранных миротворцев на своей территории, то это будет ее выбором.

«Россия не имеет права – ни юридического, ни законного – диктовать условия суверенной стране Украине. Если Украина решит пригласить союзников на свою территорию, – это ее полный суверенный выбор. У России нет никаких законных оснований возражать», – подчеркнул Весьер.

Более того, по мнению посла Франции, если Россия теоретически решит манипулировать этим вопросом и не даст согласия на прекращение огня, то россиянам «придется нести ответственность за блокирование прогресса».

Весьер добавил, что это также будет означать, что Россия не заинтересована по-настоящему в окончании войны.

«Именно такие сложные вопросы нужно обсуждать, и это включает прямые переговоры между Украиной, Россией, Европой и Соединенными Штатами», – добавил дипломат.