Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Трамп похвалил и ХАМАС

01:40

Возвращение всех израильских заложников радикальным движением ХАМАС позволит полностью сосредоточиться на втором этапе сделки по Газе. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios.

По его словам, движение ХАМАС оказало содействие для возвращения сегодня останков последнего израильского заложника Рана Гвили, находившегося в секторе Газа.

«Они (представители ХАМАС) очень усердно работали, чтобы вернуть тело. Они сотрудничали с Израилем в этом вопросе. Вы можете себе представить, насколько это было сложно», - отметил Трамп.

Он уточнил, что все заложники - как живые, так и погибшие - возвращены израильской стороне. Глава вашингтонской администрации назвал это событие критическим моментом для реализации его мирного плана, отметив, что теперь внимание может быть полностью сосредоточено на втором этапе сделки.

Трамп сообщил, что уже обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Никто не верил, что мы вернем всех заложников. Это был великий момент. Теперь мы должны разоружить ХАМАС, как они и обещали», - добавил американский лидер.

