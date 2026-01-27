USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Орбан вызывает украинского посла

01:53 367

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы имевшем место вмешательстве Украины во внутренние политические процессы страны и поручил вызвать украинского посла в Министерство иностранных дел.

В видеообращении он сказал, что на прошлой неделе лидеры Украины, включая президента, по его утверждению, «выступили с крайне оскорбительными и угрожающими заявлениями» в адрес Венгрии и венгерского правительства. Орбан назвал это «частью скоординированных мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии».

Он подчеркнул, что Венгрия «не может позволить, чтобы кто-либо ставил под угрозу суверенитет страны или честность выборов», и сообщил, что поручил главе МИД Петеру Сийярто вызвать к себе посла Украины в Венгрии.

Согласно опросу, проведенному с 15 по 20 января, результаты которого приводит Reuters, за партию действующего премьера Виктора Орбана Fidesz готовы проголосовать 38% определившихся респондентов, за оппозиционную партию Tisza, основанную в 2024 году, — 47%.

Гражданская война в США? Не дождетесь!
Гражданская война в США? Не дождетесь! слово публицисту
01:15 900
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 7386
Трамп похвалил и ХАМАС
Трамп похвалил и ХАМАС
01:40 452
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 24689
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 1993
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 5197
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 1374
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 1862
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3569
Курды не сдаются. Война продолжается
Курды не сдаются. Война продолжается все та же горячая точка
26 января 2026, 18:49 3217
Русские ушли. Что осталось?
Русские ушли. Что осталось? видео; обновлено 00:19
00:19 4522

