Орбан вызывает украинского посла

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы имевшем место вмешательстве Украины во внутренние политические процессы страны и поручил вызвать украинского посла в Министерство иностранных дел.

В видеообращении он сказал, что на прошлой неделе лидеры Украины, включая президента, по его утверждению, «выступили с крайне оскорбительными и угрожающими заявлениями» в адрес Венгрии и венгерского правительства. Орбан назвал это «частью скоординированных мер Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии».

Он подчеркнул, что Венгрия «не может позволить, чтобы кто-либо ставил под угрозу суверенитет страны или честность выборов», и сообщил, что поручил главе МИД Петеру Сийярто вызвать к себе посла Украины в Венгрии.

Согласно опросу, проведенному с 15 по 20 января, результаты которого приводит Reuters, за партию действующего премьера Виктора Орбана Fidesz готовы проголосовать 38% определившихся респондентов, за оппозиционную партию Tisza, основанную в 2024 году, — 47%.