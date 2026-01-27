Расстрел 43 тысяч людей

Международные СМИ со ссылкой на очевидцев и утечки из иранских государственных структур публикуют новые подробности беспрецедентной по масштабам расправы, устроенной силами безопасности Ирана 8 и 9 января. По данным правозащитных организаций, число погибших превысило 43 тысячи человек. Авторитетный журнал Time, ссылаясь на источники в Министерстве здравоохранения Ирана, сообщил о 30 тысячах убитых. Издание Iran International утверждает, что на данный момент документально подтверждена гибель около 36 тысяч протестующих, подчеркивая, что эта цифра не является окончательной. Прошло более двух недель после массовой бойни, однако иранские власти до сих пор не восстановили в стране полноценный доступ к интернету. По данным группы мониторинга NetBlocks, общенациональное отключение связи продолжается уже около 400 часов, а уровень подключения остается на уровне примерно одного процента от нормы. Резкое падение доступа было зафиксировано 9 января, после чего Иран фактически оказался в информационной изоляции. Эксперты расценивают происходящее как целенаправленное и длительное ограничение онлайн-коммуникаций с целью сокрытия масштабов насилия.

Лишь в редкие моменты частичного восстановления связи жителям Ирана удавалось передать за рубеж новые свидетельства. Эти данные подтверждают ранее появившуюся информацию о том, что силы безопасности расстреливали протестующих не только на улицах, но и в медицинских учреждениях. Речь идет не просто о блокировании помощи, а о системном преследовании врачей и медицинского персонала, оказывавших помощь раненым. Базирующаяся в Норвегии правозащитная организация Iran Human Rights сообщила, что силовики задерживали врачей и волонтеров, участвовавших в оказании медицинской помощи во время протестов, проводили обыски в их домах и клиниках, а также оказывали давление на медицинское сообщество. По данным организации, рейды проходили как в частных домах, так и во временных медицинских пунктах, созданных для оказания экстренной помощи. Среди задокументированных случаев - арест доктора Аменех Сулеймани, врача и руководителя клиники в Ардебиле, задержанного после оказания помощи пострадавшим. Волонтер гуманитарной организации Хосроу Минаи был арестован 13 января после обыска, в ходе которого силовики разгромили его дом и сожгли автомобиль. По данным Iran Human Rights, как минимум еще четверо врачей были задержаны за помощь протестующим, и информации об их местонахождении до сих пор нет. Согласно документам, изученным редакционной коллегией Iran International, за два дня - 8 и 9 января 2026 года - силами безопасности были убиты более 36 500 человек. Эти сутки стали самыми смертоносными в новейшей истории Ирана. Издание подтверждает эти данные на основе секретных документов, отчетов с мест, а также показаний медицинского персонала, свидетелей и родственников погибших.

В редакцию Iran International также поступили свидетельства о внесудебных казнях заключенных в Тегеране и других городах. Фотографии из моргов указывают на то, что некоторые участники протестов получили огнестрельные ранения в голову, находясь в больницах. Характер повреждений, а также наличие медицинских трубок, электродов и оборудования для мониторинга состояния пациентов позволяют сделать вывод, что в момент убийства эти люди находились на лечении. Врачи и медсестры сообщают о так называемых «завершающих выстрелах» по уже раненым пациентам. В докладе, представленном 21 января Комитету по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана, фигурирует цифра не менее 27 500 погибших. Источники в иранском Министерстве внутренних дел сообщили, что сводные данные, собранные к 20 января региональными советами безопасности, указывали на более чем 30 тысяч жертв. Два источника из Высшего совета национальной безопасности ИРИ подтвердили, что в докладах разведывательного управления Корпуса стражей исламской революции от 22 и 24 января речь вначале шла о более чем 33 тысячах, а затем - о свыше 36 500 погибших. Медицинские работники из Тегерана сообщают, что силовики входили в больницы и забирали раненых пациентов прямо из палат. Две медсестры рассказали, что на западе Тегерана сотрудник службы безопасности сел в машину «скорой помощи» и на их глазах застрелил раненого, находившегося в полубессознательном состоянии. Этот рассказ подтвердил врач-специалист одной из столичных больниц.

Поступают и другие свидетельства: людей задерживали в собственных домах, а затем их семьям приказывали забрать тела погибших в Кахризаке. В ряде случаев силовики заманивали людей к дверям под предлогом доставки посылки, после чего расстреливали их в упор. Один из тегеранских хирургов, описывая в интервью лондонской The Guardian ночь с 8 на 9 января, рассказал, что до этих событий в больницы в основном поступали протестующие с ранениями от дроби и холодного оружия, которые редко оказывались смертельными. Однако после отключения связи, по его словам, по участникам протестов был открыт огонь боевыми патронами на поражение. По словам врача, больницы Тегерана за считанные часы превратились в зоны массовых жертв. В ту ночь, когда обычно проводилось не более двух экстренных операций, хирурги выполнили около восемнадцати. Пациенты поступали сотнями, не хватало персонала, оборудования, крови и времени. Медики работали без перерыва, переходя от одного операционного стола к другому. Врач также рассказал, что по ночам слышал стрельбу из оружия, не применяемого при полицейских операциях в городах, включая крупнокалиберные пулеметы, установленные на пикапах. По его словам, создавалось ощущение, что к гражданскому населению применяются правила военного времени.