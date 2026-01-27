«Точечные удары» по иранским властям?

Бывший американский разведчик на условиях анонимности сообщил Middle East Eye, что Трамп, вероятно, не отказался от идеи смены власти в Иране. Такой вывод он сделал на основе разговоров внутри администрации США. Кроме того, бывший американский разведчик заявил, что Штаты нарастили поставки ракет-перехватчиков, которые могут использоваться при нанесении новых ударов по Ирану.

По словам собеседника MEE, Вашингтон может нанести удары на этой неделе. При этом источник не исключил, что планы американцев могут измениться.

Соединенные Штаты рассматривают возможность нанесения «точечных ударов» по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которые, как считают в США, причастны к убийствам протестующих. Об этом сообщил Middle East Eye со ссылкой на госслужащего из страны Персидского залива.

В статье MEE напоминается, что после призывов к демонстрантам «захватить» государственные институты президент Дональд Трамп отступил, заявив, что «убийства прекратились»: «Решение Трампа пойти на деэскалацию было принято на фоне давления со стороны государств Персидского залива — в частности Саудовской Аравии, Катара и Омана, — которые выступали против нанесения ударов». При этом бывшие официальные лица США и аналитики заявили Middle East Eye (MEE) о временной паузе. Трамп уже действовал подобным образом, поднимаясь и спускаясь по «лестнице эскалации» в случае с Венесуэлой, прежде чем в итоге отдать приказ об атаке на латиноамериканскую страну.

В настоящее время США находятся в более сильной военной позиции для нанесения удара по Ирану, чем в начале января, считает издание. Трамп направил в регион Ближнего Востока и Северной Африки дополнительные боевые самолеты, системы ПВО и военные корабли. Центральное командование США в понедельник сообщило, что авианосец Abraham Lincoln находится на Ближнем Востоке после перехода из Южно-Китайского моря. Авианосец Abraham Lincoln несет истребители F-35 и F/A-18, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler. Его сопровождают эсминцы с управляемым ракетным вооружением. Данные открытых сервисов отслеживания полетов также сообщают, что США развернули эскадрилью истребителей F-15 на авиабазе Муаффак-Салти в Иордании.

Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщало, что Тегеран предупредил: арабские партнеры США столкнутся с ударами, если американские базы на их территории будут использованы для атак на Иран. МИД ОАЭ в понедельник заявил, что не позволит использовать свое воздушное пространство, территорию или территориальные воды для каких-либо военных действий против Ирана.

Накануне в интервью Axios президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с Ираном находится «в процессе изменений». При этом американский лидер считает, что Тегеран хочет заключить сделку. Собеседники журналистов предположили, что президент США пока не принял окончательного решения по Ирану. На этой неделе он, возможно, проведет консультации, где ему предоставят «дополнительные военные варианты». При этом американские чиновники на условиях анонимности заявили Axios, что любая сделка с Исламской Республикой должна будет включать вывоз обогащенного урана из Ирана, запрет на его обогащение, ограничение запасов дальнобойных ракет и изменение политики по поддержке «региональных прокси-групп». В публикации говорится, что Тегеран дал сигнал о готовности к диалогу с Вашингтоном. Однако о намерении принять названные условия не говорилось.

Массовые протесты в Иране вспыхнули в декабре 2025 года. Президент США грозил нанести удар по республике, если власти начнут жестко подавлять протесты. Однако после консультаций с союзниками Трамп передумал, писала The Wall Street Journal. По данным газеты, против атаки выступили Израиль и арабские страны, посчитав момент неподходящим.