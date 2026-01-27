USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

В Баку горел объект, а в Хырдалане — склад

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в городе Хырдалан.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Было установлено, что пожар произошел в одном из складов общей площадью 1000 кв. м, построенных под одной крышей и примыкающих друг к другу, был риск распространения огня.

Пожарным удалось в короткие сроки ликвидировать возгорание и не допустить его перехода на другие склады. В результате пожара сгорели деревянные конструкции кровли склада площадью 60 кв. м, а также находившиеся внутри деревянные изделия.

В МЧС сообщили и о пожаре на одном из объектов в Баку, на улице Ахмеда Раджабли. Силы Госслужбы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС установили, что пожар возник в мансардной части четырехэтажного объекта общей площадью 560 кв. м, занимающегося продажей отопительных систем. Из-за ветреной погоды существовал риск распространения огня. Благодаря принятым пожарными мерам возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. При пожаре на площади 80 кв. м сгорели горючие конструкции мансарды и сантехнические товары, размещенные на стеллажах. Основная часть объекта, а также прилегающие строения были защищены от огня. Пострадавших нет, заявили в МЧС.

