Русские ушли из Камышлы, а президент Сирии едет к Путину

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Россию с официальным визитом 28 января. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По данным телеканала, Ахмед аш-Шараа намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предыдыщий визит аш-Шараа в Москву был в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия выводит военные силы из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, к которому Москва имела доступ с 2019 года. По словам собеседников Reuters, часть подразделений перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе Сирии, куда перевозят военную технику и тяжелое вооружение, другие воинские формирования возвращаются в Россию.