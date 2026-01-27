USD 1.7000
EUR 2.0162
RUB 2.2434
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Русские ушли из Камышлы, а президент Сирии едет к Путину

09:09 844

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа посетит Россию с официальным визитом 28 января. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

По данным телеканала, Ахмед аш-Шараа намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Предыдыщий визит аш-Шараа в Москву был в октябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что Россия выводит военные силы из аэродрома в Камышлы на северо-востоке Сирии, к которому Москва имела доступ с 2019 года. По словам собеседников Reuters, часть подразделений перебрасывается на авиабазу Хмеймим на западе Сирии, куда перевозят военную технику и тяжелое вооружение, другие воинские формирования возвращаются в Россию.

Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 7622
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 1849
Гражданская война в США? Не дождетесь!
Гражданская война в США? Не дождетесь! слово публицисту
01:15 3140
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 9056
Трамп похвалил и ХАМАС
Трамп похвалил и ХАМАС
01:40 2004
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 31065
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 6342
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 5953
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 4068
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 5453
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3981

ЭТО ВАЖНО

Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 7622
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 1849
Гражданская война в США? Не дождетесь!
Гражданская война в США? Не дождетесь! слово публицисту
01:15 3140
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 9056
Трамп похвалил и ХАМАС
Трамп похвалил и ХАМАС
01:40 2004
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 31065
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 6342
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 5953
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 4068
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 5453
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться