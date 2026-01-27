Атака России на Одессу: десятки пострадавших

Число пострадавших в результате атаки РФ на Одессу возросло до 22. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пишут украинские СМИ.

По его словам, среди пострадавших 14 – легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

«В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка», – рассказал Лысак.

Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи, развернуты оперативные штабы, людям оказывается вся необходимая помощь.

«Сотрудники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе, а также из городского бюджета», - резюмировал глава Одесской МВА.

Напомним, в ночь на 27 января Россия атаковала Одессу, в результате атаки много раненых. Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.