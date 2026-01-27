USD 1.7000
Атака России на Одессу: десятки пострадавших

10:04 209

Число пострадавших в результате атаки РФ на Одессу возросло до 22. Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак, пишут украинские СМИ.

По его словам, среди пострадавших 14 – легкой степени тяжести, которым помощь оказана на месте.

«В результате обстрела поврежден объект инфраструктуры, жилые дома, детский сад, магазин и строительная площадка», – рассказал Лысак.

Он добавил, что все экстренные службы работают на местах попаданий с самой ночи, развернуты оперативные штабы, людям оказывается вся необходимая помощь.

«Сотрудники ЖКС ликвидируют последствия атаки. Жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе, а также из городского бюджета», - резюмировал глава Одесской МВА.

Напомним, в ночь на 27 января Россия атаковала Одессу, в результате атаки много раненых. Сотрудники ГСЧС спасли людей из заблокированных помещений, среди них есть ребенок, многие жители эвакуированы.

Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 7627
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 1855
Гражданская война в США? Не дождетесь!
Гражданская война в США? Не дождетесь! слово публицисту
01:15 3141
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 9057
Трамп похвалил и ХАМАС
Трамп похвалил и ХАМАС
01:40 2006
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 31066
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 6343
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 5954
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 4069
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 5455
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3981

