Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Масштабная лотерея Birmarket завершилась: квартира в Sea Breeze и автомобиль Avatr 07 Pro нашли своих владельцев

10:10 143

Масштабная лотерейная кампания, проведенная для пользователей Birmarket успешно завершилась. В рамках кампании, в которой приняли участие тысячи пользователей, были разыграны и вручены такие ценные призы, как iPhone 17 Pro Max, телевизоры, стиральные машины, туристические сертификаты и другие подарки.

Главные призы лотереи также уже нашли своих владельцев. В рамках кампании первый автомобиль- Hyundai Sonata Hybrid, затем второй автомобиль - KIA K5 Sport, а также третий автомобиль- Avatr 07 Pro были официально вручены победителям. Победителем автомобиля Avatr 07 Pro стал Тогрул Джахангирли, который принял участие в лотерее, купив книгу через мобильное приложение Birmarket.

Победители отмечают, что лотерейные шансы начислялись автоматически за совершенные покупки.

Одним из самых значимых и привлекших внимание призов стала полностью отремонтированная двухкомнатная квартира, расположенная в жилом комплексе Sea Breeze. Победителем квартиры стал 20-летний студент из города Астара - Ибрагим Рзаев. Он принял участие в лотерее, купив всего лишь подушку через мобильное приложение Birmarketи обычная покупка принесла ему главный приз.

Отметим, что на маркетплейсе Birmarketпользователям доступен широкий ассортимент товаров, включая электронику, товары для красоты и дома.

Кампания в очередной раз доказала, что повседневные покупки могут приводить к по настоящему крупным выигрышам.

Скачайте мобильное приложение Birmarketсовершайте покупки и первыми узнавайте о новых кампаниях.

Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 7631
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 1856
Гражданская война в США? Не дождетесь!
Гражданская война в США? Не дождетесь! слово публицисту
01:15 3141
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран
…И полетят тысячи «Томагавков» на Иран "День Суда" все ближе
26 января 2026, 19:55 9057
Трамп похвалил и ХАМАС
Трамп похвалил и ХАМАС
01:40 2007
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа обновлено 01:14
01:14 31069
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров
00:35 6344
Каким может быть ответ Ирана?
Каким может быть ответ Ирана? наш комментарий
26 января 2026, 19:37 5954
Германия сказала Украине «нет»
Германия сказала Украине «нет»
00:50 4070
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
Азербайджанские садоводы понесли убытки и получили в 35 раз больше. Что происходит?
00:24 5457
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану
Израильский генерал оговорился: Трамп может не ударить по Тегерану горячая тема
26 января 2026, 19:15 3983

