Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Сколько денег у Центробанка и SOFAZ?

обновлено 11:34
11:34

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составили 11 млрд 514,9 млн долларов США.

В четвертом квартале текущего года резервы Центрального банка увеличились на 204,4 млн долларов, что составляет 1,8%.

За последний год валютные резервы Центрального банка выросли на 555,4 млн долларов или на 5,1%.

10:56

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) по состоянию на 1 января текущего года составили 73 млрд 641,5 млн долларов США, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает фонд, по итогам прошлого года доходы бюджета ГНФАР достигли 17 млрд 160,4 млн манатов, в то время как бюджетные расходы составили 14 млрд 627,2 млн манатов.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите обновлено 12:59
12:59
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
09:32
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
00:35
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей
02:24
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45

