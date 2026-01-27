Сколько денег у Центробанка и SOFAZ?

За последний год валютные резервы Центрального банка выросли на 555,4 млн долларов или на 5,1%.

В четвертом квартале текущего года резервы Центрального банка увеличились на 204,4 млн долларов, что составляет 1,8%.

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана по состоянию на 1 января 2026 года составили 11 млрд 514,9 млн долларов США.

Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) по состоянию на 1 января текущего года составили 73 млрд 641,5 млн долларов США, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает фонд, по итогам прошлого года доходы бюджета ГНФАР достигли 17 млрд 160,4 млн манатов, в то время как бюджетные расходы составили 14 млрд 627,2 млн манатов.