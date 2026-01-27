USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Эрдоган способен разрулить кризис вокруг Ирана

11:17 928

Турция и Саудовская Аравия способны сыграть роль посредников в дипломатическом урегулировании ситуации с Ираном. Такое мнение высказывает проправительственная газета Hürriyet.

«Иран является самым надежным соседом Турции, стабильность в нем рассматривается как ее стабильность… Политическое решение (по Ирану) все еще возможно. Из западни, в которой оказался Иран, его может вытащить только президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган. Турция и Саудовская Аравия могут это обеспечить», – отметил в публикации обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

Он также сослался на высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана, который призвал США не повторять на примере Ирана опыт Венесуэлы. «Советую американским друзьям не превращать Иран во вторую Венесуэлу. Иран готов к переговорам, однако если там почувствуют, что их загнали в угол, то будут готовиться к худшему сценарию», – подчеркнул ранее турецкий министр.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что в Анкаре выступают против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана, предупреждая о возможных крайне негативных последствиях.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2213
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6162
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7855
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1447
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1536
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1842
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 633
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1864
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2799
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9935
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3299

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2213
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6162
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7855
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1447
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1536
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1842
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 633
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1864
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2799
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9935
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3299
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться