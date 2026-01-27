Эрдоган способен разрулить кризис вокруг Ирана

«Иран является самым надежным соседом Турции, стабильность в нем рассматривается как ее стабильность… Политическое решение (по Ирану) все еще возможно. Из западни, в которой оказался Иран, его может вытащить только президент (Турции Реджеп Тайип) Эрдоган. Турция и Саудовская Аравия могут это обеспечить», – отметил в публикации обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

Он также сослался на высказывания главы МИД Турции Хакана Фидана, который призвал США не повторять на примере Ирана опыт Венесуэлы. «Советую американским друзьям не превращать Иран во вторую Венесуэлу. Иран готов к переговорам, однако если там почувствуют, что их загнали в угол, то будут готовиться к худшему сценарию», – подчеркнул ранее турецкий министр.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что в Анкаре выступают против любого внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана, предупреждая о возможных крайне негативных последствиях.