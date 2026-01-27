Европа и Индия подписали «торговую сделку всех времен»

Европейский союз и Индия после двух десятилетий переговоров достигли соглашения о свободной торговле, которое было подписано в Нью-Дели на встрече председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает РБК.

«Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, и выгоду получат обе стороны», — отметила фон дер Ляйен.

Она назвала соглашение «главной торговой сделкой всех времен», так же охарактеризовал его Моди.

Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС, отмечает The Times of India. Кроме того, пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые сейчас достигают 150%, будут снижены до 40%.

В целом 96,6% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат тарифные льготы. ЕС взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Индии €500 млн для поддержки сокращения выбросов парниковых газов и «промышленной трансформации».