Европа и Индия подписали «торговую сделку всех времен»

12:51
12:51

Европейский союз и Индия после двух десятилетий переговоров достигли соглашения о свободной торговле, которое было подписано в Нью-Дели на встрече председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает РБК.

«Мы создали зону свободной торговли с населением в два миллиарда человек, и выгоду получат обе стороны», — отметила фон дер Ляйен.

Она назвала соглашение «главной торговой сделкой всех времен», так же охарактеризовал его Моди.

Согласно достигнутым договоренностям, Индия отменит пошлины на европейские фруктовые соки, переработанные продукты питания, оливковое масло, маргарин и другие растительные масла, открыв свой рынок для экспорта сельскохозяйственной продукции из ЕС, отмечает The Times of India. Кроме того, пошлины на европейские крепкие спиртные напитки, которые сейчас достигают 150%, будут снижены до 40%.

В целом 96,6% товаров, экспортируемых из Европейского союза, получат тарифные льготы. ЕС взял на себя обязательства по экологическому сотрудничеству и выделит Индии €500 млн для поддержки сокращения выбросов парниковых газов и «промышленной трансформации».

*** 11:18

Индия и ЕС 27 января объявят о заключении исторического соглашения, призванного снизить зависимость обеих сторон от США и Китая, сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на товары из Индии и ЕС «подтолкнули их к завершению переговоров, начатых почти два десятилетия назад».

Соглашение, заключенное во время визита в Индию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антонио Косты, «откроет рынки, устранит барьеры и укрепит важнейшие цепочки поставок в сфере чистых технологий, фармацевтики и полупроводников». Договоренности также позволят снизить пошлины на большую часть экспорта ЕС в Индию.

Сделку предстоит одобрить Европейскому парламенту и Кабинету министров Индии. Сейчас Индия сохраняет пошлины, превышающие 100%, на экспортные товары ЕС, в частности, автомобили, алкогольные напитки и некоторые мясные продукты. Как уточняет FT, представителям Евросоюза пришлось пойти на уступки.

Евросоюз — крупнейший торговый партнер Индии, объем двусторонней торговли по состоянию на март 2025 года оценивался в $136 млрд. Переговоры о торговом соглашении были начаты в 2007 году, приостановлены в 2013-м и возобновлены в 2022 году.

