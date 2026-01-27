Суд над Шихлинским закрыли

Как сообщают российские СМИ, с соответствующим ходатайством выступил «потерпевший Шеринов» (имя не указывается – ред.), утверждающий «о поступающих в его адрес угрозах». Эту позицию поддержала и прокуратура. В результате судья принял решение о проведении заседаний в закрытом режиме.

Напомним, 15 января в Кировском районном суде Екатеринбурга начался процесс по делу экс-главы местной азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского. На скамье подсудимых Шахин Шихлинский, братья Мазахир, Акиф, Аяз, Бакир и Ахлиман Сафаровы, а также Шуджаяддин Раджабов. Им предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении на убийство, соучастии в убийстве и применении насилия в отношении представителя власти. Все обвиняемые вину не признают.

27 июня прошлого года российские силовые структуры провели операции по нескольким адресам в Екатеринбурге, где проживали члены семьи Сафаровых. В ходе этих мероприятий были смертельно избиты братья Гусейн и Зияддин Сафаровы. Несколько человек, в том числе брат погибших Бекир Сафаров, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Позднее в Екатеринбурге были задержаны Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В июле 2025 года Мутвалы Шихлинский был задержан, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.