Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгаитском промышленном парке, сообщает официальный сайт главы государства.

Учредитель ООО Nun Кямран Рзаев проинформировал главу государства о создаваемом предприятии. Было отмечено, что в соответствии с проектом, который будет реализован данным ООО, получившим в прошлом году статус резидента Сумгаитского промышленного парка, на площади 1 гектар предусмотрено строительство производственного предприятия. Годовая производственная мощность предприятия, где будут использоваться германские технологии, составит 1680 тонн ламинированных и 1440 тонн полипропиленовых мешков – в целом более 3120 тонн. Продукция в основном будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Здесь будет создано 140 постоянных рабочих мест. Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики выделит на создание предприятия с объемом инвестиций 11,2 млн манатов льготный кредит в размере 3 млн манатов. Планируется освобождение импортируемого для установки здесь оборудования от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

* * * 12:11 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января принял участие в открытии предприятия по производству картонных и коробочных тар ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» в Сумгаитском промышленном парке, сообщает официальный сайт главы государства. Руководитель ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» Кямран Салманлы проинформировал главу государства о деятельности предприятия. ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика», которому в 2023 году был присвоен статус резидента Сумгаитского промышленного парка, построило на территории площадью около 3 гектаров предприятие по производству картонной и коробочной тары. На предприятии, где применяются турецкие и китайские технологии, будет производиться 55 млн квадратных метров картонной и коробочной тары в год. На первом этапе здесь планируется производство картона и коробочной тары, на втором – переработка местного сырья, необходимого для производства картона. Наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, продукция также будет экспортироваться. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 20 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на его создание льготный кредит в размере 2 млн манатов. Здесь создано 64 постоянных рабочих места. Предприятие воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму почти 1,3 млн манатов.