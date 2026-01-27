USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите

фото; обновлено 12:59
12:59 2218

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января заложил фундамент предприятия по производству полипропиленовых и ламинированных мешков ООО Nun в Сумгаитском промышленном парке, сообщает официальный сайт главы государства.

Учредитель ООО Nun Кямран Рзаев проинформировал главу государства о создаваемом предприятии. Было отмечено, что в соответствии с проектом, который будет реализован данным ООО, получившим в прошлом году статус резидента Сумгаитского промышленного парка, на площади 1 гектар предусмотрено строительство производственного предприятия. Годовая производственная мощность предприятия, где будут использоваться германские технологии, составит 1680 тонн ламинированных и 1440 тонн полипропиленовых мешков – в целом более 3120 тонн. Продукция в основном будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Здесь будет создано 140 постоянных рабочих мест.

Азербайджанский фонд развития бизнеса при Министерстве экономики выделит на создание предприятия с объемом инвестиций 11,2 млн манатов льготный кредит в размере 3 млн манатов. Планируется освобождение импортируемого для установки здесь оборудования от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин.

* * * 12:11

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января принял участие в открытии предприятия по производству картонных и коробочных тар ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» в Сумгаитском промышленном парке, сообщает официальный сайт главы государства.

Руководитель ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика» Кямран Салманлы проинформировал главу государства о деятельности предприятия.

ООО «Бакинская картонная и коробочная фабрика», которому в 2023 году был присвоен статус резидента Сумгаитского промышленного парка, построило на территории площадью около 3 гектаров предприятие по производству картонной и коробочной тары. На предприятии, где применяются турецкие и китайские технологии, будет производиться 55 млн квадратных метров картонной и коробочной тары в год. На первом этапе здесь планируется производство картона и коробочной тары, на втором – переработка местного сырья, необходимого для производства картона. Наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, продукция также будет экспортироваться. Инвестиционная стоимость предприятия составляет 20 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на его создание льготный кредит в размере 2 млн манатов. Здесь создано 64 постоянных рабочих места. Предприятие воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму почти 1,3 млн манатов.

* * * 11:39

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 27 января принял участие в открытии завода по производству листового стекла ООО Azermirror в Сумгаитском промышленном парке.

Как сообщает официальный сайт главы государства, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал президента Ильхама Алиева о созданных в Азербайджане промышленных зонах и деятельности Сумгаитского промышленного парка.

Было отмечено, что в настоящее время в промышленных зонах в Азербайджане приступили к производственной деятельности 104 предприятия. На данный момент в промышленные зоны инвестировано более 7 млрд манатов, в них создано свыше 11 тыс. постоянных рабочих мест. На очередном этапе в действующие проекты планируется инвестировать около 1,74 млрд манатов. В целом в промышленных зонах произведено продукции на 19,4 млрд манатов, из этого объема экспортирована продукция на 6,1 млрд манатов. В настоящее время производимая продукция экспортируется в 70 стран мира.

Учредитель ООО Azermirror Рустам Аббасов проинформировал президента Ильхама Алиева о предприятии. Было сообщено, что статус резидента Сумгаитского промышленного парка ООО был присвоен в 2023 году. Azermirror построил на территории промышленного парка завод по производству зеркальных листов, который занимает площадь в 1 гектар. Здесь постоянной работой обеспечены 30 человек. На заводе будет производиться 900 тысяч квадратных метров зеркальных листов в год. Производимая на предприятии продукция, наряду с удовлетворением потребностей внутреннего рынка, также предназначена и для экспорта. Инвестиционная стоимость проекта, реализованного на основе китайских технологий, составляет 6,13 млн манатов. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики выделил на создание предприятия льготный кредит в размере 1,5 млн манатов. ООО Azermirror воспользовалось всеми льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка, получило налоговые и таможенные освобождения на сумму 600 тыс. манатов.

