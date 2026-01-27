Америка готова к ответу и удару по Ирану

США развернули на базах на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских ракетных ударов. Об этом сообщает The Economist.

«Авианосец, истребители, комплексы Patriot/THAAD, самолеты-заправщики и логистические центры теперь находятся на своих позициях», — отметило издание, добавив, что группировка американских сил в регионе за последнее время претерпела значительные изменения.

По данным авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange, на минувшей неделе военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III доставляли на Ближний Восток грузы с аэродрома Роберт Грей в Техасе, используемого в том числе армейским полком ПВО. На базе Форт-Кавасос размещается 62-й артиллерийский полк ПВО, оснащенный зенитными ракетными комплексами Patriot и системами ПРО THAAD для перехвата баллистических целей.

Только за последние трое суток американские транспортные самолеты совершили шесть рейсов, включая доставку грузов на базу Али Аль-Салем в Кувейте и один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

В то же время The Economist отмечает, что президент США Дональд Трамп, возможно, еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану. Однако в частных разговорах некоторые представители стран Персидского залива предполагают, что массированный удар вероятен и может быть направлен на политическое руководство Ирана.

Иран в свою очередь выразил явную обеспокоенность, предупредив США, что любая атака будет рассматриваться как «тотальная война». Это означает, что ответ страны может выйти за рамки ограниченных ракетных ударов, как это происходило в июне прошлого года при обстреле авиабазы Аль-Удейд в Катаре, и включать более масштабные действия, возможно, с превентивным запуском ракет до удара США или Израиля по пусковым установкам, отмечает The Economist.

Издание Middle East Eye со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что США планируют точечные удары по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель демонстрантов во время недавних массовых протестов в Иране. По словам источника, удары могут быть нанесены уже на этой неделе.