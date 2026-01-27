Америка готова к ответу и удару по Ирану

США развернули на базах на Ближнем Востоке зенитные ракетные комплексы Patriot и системы противоракетной обороны THAAD для защиты от возможных иранских ракетных ударов. Об этом сообщает The Economist.
«Авианосец, истребители, комплексы Patriot/THAAD, самолеты-заправщики и логистические центры теперь находятся на своих позициях», — отметило издание, добавив, что группировка американских сил в регионе за последнее время претерпела значительные изменения.
По данным авиационных ресурсов Flightradar24 и ADS-B Exchange, на минувшей неделе военно-транспортные самолеты ВВС США C-17A Globemaster III доставляли на Ближний Восток грузы с аэродрома Роберт Грей в Техасе, используемого в том числе армейским полком ПВО. На базе Форт-Кавасос размещается 62-й артиллерийский полк ПВО, оснащенный зенитными ракетными комплексами Patriot и системами ПРО THAAD для перехвата баллистических целей.
Только за последние трое суток американские транспортные самолеты совершили шесть рейсов, включая доставку грузов на базу Али Аль-Салем в Кувейте и один рейс на базу Принц Султан в Саудовской Аравии.
В то же время The Economist отмечает, что президент США Дональд Трамп, возможно, еще не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану. Однако в частных разговорах некоторые представители стран Персидского залива предполагают, что массированный удар вероятен и может быть направлен на политическое руководство Ирана.
Иран в свою очередь выразил явную обеспокоенность, предупредив США, что любая атака будет рассматриваться как «тотальная война». Это означает, что ответ страны может выйти за рамки ограниченных ракетных ударов, как это происходило в июне прошлого года при обстреле авиабазы Аль-Удейд в Катаре, и включать более масштабные действия, возможно, с превентивным запуском ракет до удара США или Израиля по пусковым установкам, отмечает The Economist.
Издание Middle East Eye со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что США планируют точечные удары по высокопоставленным иранским чиновникам и командирам, которых считают ответственными за гибель демонстрантов во время недавних массовых протестов в Иране. По словам источника, удары могут быть нанесены уже на этой неделе.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность морской блокады с целью перекрытия экспорта нефти Ирана, как это было сделано в отношении Венесуэлы, на фоне скопления американских сил в регионе, сообщает израильский телеканал i24NEWS.
«Среди рассматриваемых вариантов – морская блокада, предназначенная для блокировки экспорта нефти Ирана на море», – говорится в сообщении.
Газета The New York Times (NYT) пишет, что Трамп получил несколько отчетов разведки США, указывающих на ослабление позиций иранского правительства. «Хотя протесты несколько утихли, правительство остается в сложной ситуации. В разведывательных докладах не раз подчеркивалось, что экономика Ирана исторически слаба», – говорится в сообщении.
Основной целью политики администрации президента США Дональда Трампа в отношении Ирана является смена власти в исламской республике. Об этом в интервью газете The New York Times заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.
«Цель – положить конец режиму», – сказал Грэм, отметив, что пришел к такому выводу после разговоров с Трампом в последние дни. Сенатор подчеркнул, что ожидает от администрации конкретных действий, направленных на смену власти в Иране.
В соцсети X Грэм подчеркнул, что решения Вашингтона по Ирану и региону в целом должны защищать «наших людей», включая иранских протестующих и курдов, предупредив, что отсутствие поддержки было бы исторической ошибкой. Он выразил уверенность, что Трамп примет правильное решение по Ирану.
Источники сообщили NYT, что военное руководство США проводит консультации с союзниками на Ближнем Востоке на фоне растущей напряженности вокруг Ирана.
Собеседники издания отметили, что в минувшие выходные глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер посетил Сирию, Ирак и Израиль, чтобы провести серию встреч с американскими военнослужащими и своими коллегами в этих странах. В ходе консультаций, отмечают источники, иракским партнерам сообщили, что в случае возможного обострения напряженности с Тегераном и атак проиранских формирований на американские базы и войска Соединенные Штаты предпримут ответные меры. Представители администрации США также провели консультации с официальными лицами Саудовской Аравии и Катара по ситуации вокруг Ирана.
По информации газеты, Пентагон направил в регион около десятка истребителей F-15E, а также системы ПВО Patriot и THAAD для усиления своего военного присутствия. Дальние бомбардировщики, базирующиеся в США и способные наносить удары по целям в Иране, остаются на протяжении двух недель в состоянии повышенной боевой готовности.