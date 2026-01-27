Анкара опровергает фейк о «помощи Армении»

Официальная Анкара опровергла сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы распорядился оказать материальную помощь Армении в размере 10 млн долларов. Об этом заявили в отделе по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции.

«Заявления о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о предоставлении материальной помощи в размере 10 млн долларов семьям погибших солдат в Армении и нуждающимся лицам, полностью необоснованны. Мы считаем важным, чтобы общественность не доверяла дезинформации, направленной против нашей страны и турецко-азербайджанских отношений, и учитывала исключительно заявления официальных структур», — говорится в сообщении.