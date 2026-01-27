USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Анкара опровергает фейк о «помощи Армении»

11:44 1037

Официальная Анкара опровергла сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы распорядился оказать материальную помощь Армении в размере 10 млн долларов. Об этом заявили в отделе по борьбе с дезинформацией Управления по коммуникациям Администрации президента Турции.

«Заявления о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о предоставлении материальной помощи в размере 10 млн долларов семьям погибших солдат в Армении и нуждающимся лицам, полностью необоснованны. Мы считаем важным, чтобы общественность не доверяла дезинформации, направленной против нашей страны и турецко-азербайджанских отношений, и учитывала исключительно заявления официальных структур», — говорится в сообщении.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2222
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6172
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7860
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1462
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1540
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1852
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 634
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1870
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2806
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9939
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3301

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2222
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6172
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7860
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1462
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1540
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1852
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 634
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1870
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2806
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9939
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться