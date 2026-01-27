USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?

Эльмир Алиев, отдел спорта
11:44 1541

Футболисты «Карабаха» вчера вечером прилетели в Ливерпуль, где 28 января в 20:00 по местному времени (в Баку будет полночь) выйдут на матч 8-го тура Лиги чемпионов.

Напомним, «Карабах», который перед последним туром занимает 18-е место, даже в случае поражения от действующего чемпиона Англии почти наверняка выйдет в плей-офф. 

Перед играми на выбывание важно сохранить боевой состав. У «Карабаха» два игрока основы висят на карточках: по два предупреждения имеют Матеус Сильва и Кевин Медина. Если кто-то из них получит желтую в игре с «Ливерпулем», то пропустит первый матч 1/16 финала. Отсутствие и того и другого станет большой потерей для «Карабаха». Но вряд ли Гурбан Гурбанов решится поберечь Сильву или Медину в матче на «Энфилде». Равноценной замены им на сегодняшний день нет, да и очень хочется сыграть как можно лучше против такого статусного соперника.

«Ливерпуль» идет на 4-м месте и постарается победить, чтобы не вылететь из первой восьмерки, дающей право напрямую попасть в 1/8 финала.

В чемпионате Англии у подопечных Арне Слота дела обстоят хуже: лишь 6-я позиция и ни одной победы в этом году.

У «Ливерпуля» большая группа игроков травмирована, дисквалифицированных нет.

