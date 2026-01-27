Азербайджанские военные едут на учения в Эмираты

Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в совместных оперативно-тактических учениях «Щит мира — 2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также обмен взаимным опытом.

Совместные оперативно-тактические учения «Щит мира — 2026» пройдут 2-3 февраля.