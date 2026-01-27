USD 1.7000
Азербайджанские военные едут на учения в Эмираты

11:48 496

Группа военнослужащих азербайджанской армии отбыла в Объединенные Арабские Эмираты для участия в совместных оперативно-тактических учениях «Щит мира — 2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Основной целью учений является совершенствование профессиональных навыков военных контингентов государств-участников в сфере антитеррористических операций, содействие обеспечению устойчивого мира, а также обмен взаимным опытом.

Совместные оперативно-тактические учения «Щит мира — 2026» пройдут 2-3 февраля.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2228
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6172
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7861
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1469
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1544
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1857
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 634
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1871
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2807
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9940
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3301

