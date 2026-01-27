USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Nar укрепляет равную и доступную среду обслуживания для всех

12:02

Nar, известная своими социально ориентированными инициативами, расширяет деятельность по формированию равной и инклюзивной среды в рамках новой стратегии DEIB (Разнообразие, Равенство, Инклюзия и Принадлежность) под названием «Мы все едины». Основная цель стратегии — обеспечить большую доступность мобильных услуг для людей с инвалидностью.

В рамках проекта сотрудники фронт-офисов Nar начали обслуживать абонентов с нарушением слуха на языке жестов. Данная инициатива способствует повышению качества коммуникации в центрах обслуживания клиентов и делает услуги более доступными для всех.

Кроме того, начиная с прошлого года, в офисах Nar для удобства людей с инвалидностью предоставляется обслуживание вне очереди. Также клиентские центры «Элмляр Академиясы» и «Мемар Аджеми» были полностью адаптированы для пользователей инвалидных колясок: входы, выходы и инфраструктура модернизированы с учетом их комфортного и свободного передвижения.

Отметим, что в целях продвижения инклюзивного общества Nar в 2021 году представил первый в стране онлайн-словарь жестового языка — jestdili.az. В продолжение данной инициативы в ближайшее время также будет запущено мобильное приложение жестового языка, предназначенное для более удобного изучения.

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
12:59
12:59
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
09:32
09:32
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
00:35
00:35
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану
13:25
13:25
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44
11:44
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27
11:27
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16
11:16
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53
10:53
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает…
11:09
11:09
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей
02:24
02:24
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45
08:45

