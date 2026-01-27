USD 1.7000
В России хотят легализовать онлайн-казино

12:12 484

Министр финансов России Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации в стране онлайн-казино. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника.

В письме, направленном Путину, Силуанов предлагает создать специального оператора для работы с онлайн-казино и принимать ставки через единый центр. Оператор онлайн-казино, по замыслу министра финансов, должен будет отчислять в бюджет не менее 30% от выручки. Для пользователей онлайн-казино глава Минфина предлагает установить возрастное ограничение — старше 21 года.

По расчетам Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 миллиардов рублей в год.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка и эксперты отметили, что онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах.

Легальную часть этого сегмента рынка азартных игр Минфин оценивает в 1,7 триллиона рублей. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 триллиона рублей.

В России также можно легально играть в казино в пяти специальных игорных зонах. 

С 2026 года для букмекерских контор и их клиентов изменили налогообложение. Также были приняты и другие нововведения для пополнения бюджета, в том числе повышен НДС.

