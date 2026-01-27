Американцы оставили курдов. Курды пришли к президенту Сирии

Встреча прошла в начале прошлой недели в рамках неанонсированного визита аш-Шараа к крупнейшей сирийской плотине Табка, недавно взятой под контроль силами правительства. По данным источников, среди участников были представители различных политических течений курдов, включая сторонников и противников курдских «Сирийских демократических сил» («СДС»).

Во время встречи сирийский лидер подчеркнул необходимость полного выполнения своей недавно объявленной декларации о признании гражданских и культурных прав курдов. Он выразил готовность взаимодействовать со всеми курдами и неоднократно заверял, что их права будут защищены новым сирийским государством.

В то же время, по словам источников, аш-Шараа раскритиковал лидеров «СДС»: «Им нет дела до курдских прав. Все, чего они хотят – это кусок земли для контроля и боев… Я не позволю этому случиться. Мы хотим остановить боевые действия и объединить Сирию».

Курдские делегаты покинули встречу с ощущением относительной уверенности в обещаниях аш-Шараа, хотя сохранялись серьезные вопросы по более широким политическим аспектам.

Издание отмечает, что на протяжении многих лет «СДС» была ключевым партнером США в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», однако Вашингтон в прошлом месяце сместил свою поддержку на переходное правительство аш-Шараа, что, по мнению критиков, ослабило позиции курдов. В результате в течение нескольких недель сирийские войска оттеснили «СДС», установив контроль над Алеппо, Раккой и Дейр-эз-Зором. Под контроль правительства перешли крупнейшие нефтяные месторождения, дамбы, сельскохозяйственные земли и тюрьмы с подозреваемыми бойцами ИГ, 150 из которых уже переданы в Ирак для возможного судебного преследования.

Сирийские источники уточнили, что попытка аш-Шараа наладить контакты с курдами последовала через несколько дней после того, как он принимал Мазлума Абди в Дамаске с целью закрепления соглашения о перемирии. По их данным, несмотря на прекращение огня, силы «СДС» продолжали оказывать сопротивление продвижению сирийской армии в регионе Джизре. 19 января Абди прибыл в Дамаск на встречу с аш-Шараа, где президент потребовал немедленного выполнения достигнутого накануне соглашения и предложил Абди кандидатуры на должности заместителя министра обороны и губернатора Хасаки, а также список кандидатов в Народное собрание (парламент) от этого региона. Однако Абди, проявив заметное колебание, отказался от своих обязательств, подписанных накануне, и вновь потребовал полной автономии для Хасаки, интеграции «СДС» в армию как военных подразделений, а не отдельных лиц, а также пятидневного периода для обсуждения условий соглашения с другими командирами «СДС», в течение которого армия должна была приостановить наступление в Джизре.

По сведениям сирийских источников, спецпосланник США в Сирии Том Баррак присутствовал на первой половине встречи, но покинул ее в гневе из-за отказа Абди от соглашения, которое он сам помогал согласовать. Позже Баррак сообщил Вашингтону о препятствиях со стороны «СДС». Это побудило президента США Дональда Трампа немедленно созвониться с аш-Шараа, выразить поддержку единству и суверенитету Сирии, что ясно обозначило позицию Вашингтона относительно «СДС». Трамп также призвал аш-Шараа обеспечить охрану центров содержания боевиков ИГ, которые были покинуты без координации с сирийским правительством.