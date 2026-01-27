USD 1.7000
Антибиотики нельзя назначать без врача

ЛИКБЕЗ ОТ ПЕДИАТРА
12:24

Антибиотики являются одним из важнейших открытий современности, но их правильное и целенаправленное применение крайне важно. Особенно у детей самостоятельное назначение антибиотиков матерью без консультации врача может привести к серьезным осложнениям. Об этом в эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала педиатр Айнур Адыгёзалова.

По ее словам, хотя это относится не ко всем родителям, некоторые мамы слепо прибегают к антибиотикам при первых признаках заболевания у детей, полагая, что так они быстро выздоровеют: «Одна из самых больших проблем — это появление устойчивости к антибиотикам. Когда антибиотики не нужны или назначаются в неправильной дозировке, бактерии становятся устойчивыми к этим препаратам. Это может привести к неэффективному лечению в будущем, когда ребенку действительно понадобятся антибиотики. Учитывая, что некоторые дети чувствительны к антибиотикам и имеют сильные аллергические реакции, это также сужает список препаратов, которые можно использовать».

Педиатр отметила, что аллергические реакции могут проявляться в виде легкой кожной сыпи и доходить до тяжелых анафилактических реакций. «Медицинский персонал всегда проводит анализы перед применением антибиотиков. Если обнаруживается какая-либо реакция, использование данного антибиотика строго запрещено. Но, к сожалению, родители без медицинского образования не следуют этим правилам. Антибиотики также неэффективны при вирусных заболеваниях. Простуда, грипп и кашель часто имеют вирусную природу. В таких случаях назначение антибиотиков не излечивает ребенка и не сокращает продолжительность болезни. Это создает дополнительный стресс, перегружая ребенка ненужными лекарствами. Еще одно важное осложнение — негативное воздействие на иммунную систему ребенка. Поскольку антибиотики не могут различать полезные и вредные бактерии, они убивают все живые организмы на своем пути. Больше всего страдает кишечная микрофлора. Это вызывает у ребенка кишечный дисбактериоз. Возникают диарея, боли в животе, вздутие и проблемы с пищеварением, в результате чего нарушается усвоение необходимых элементов организмом. Иногда для полного восстановления кишечной микрофлоры требуется много времени», - сказала А.Адыгёзалова.

По ее словам, бактериальные инфекции обычно сопровождаются высокой температурой, диареей, кашлем и головными болями. Иммунная система организма испытывает огромную нагрузку, поскольку мобилизует все свои возможности для борьбы с болезнью.

«Поэтому у ребенка наблюдаются такие симптомы, как недомогание, слабость, усталость, бессонница и перепады настроения, которые беспокоят мать. Часто родители принимают это за осложнение от приема антибиотиков и считают, что необходимо дополнительное лечение. В большинстве случаев после здорового и неосложненного заболевания нет необходимости в специальном медикаментозном лечении. Благодаря правильному питанию, полноценному сну и достаточному потреблению жидкости организм ребенка постепенно восстанавливается», - отметила педиатр.

Она добавила, что, хотя антибиотики незаменимы при лечении многих бактериальных инфекций, эти препараты могут воздействовать и на полезные микроорганизмы, играющие важную роль в организме ребенка, помимо болезнетворных бактерий.

«У некоторых детей кишечный дисбактериоз возникает в результате нарушения микрофлоры кишечника после приема антибиотиков. В этом случае для восстановления кишечной микрофлоры необходим прием пробиотиков и пребиотиков. Одновременно полезны ферментированные продукты, такие как йогурт и кефир. Иногда сами родители просят нас «укрепить иммунитет ребенка». Но если у ребенка нет никаких сопутствующих симптомов и результатов лабораторных анализов, которые могли бы вызвать у нас опасения, мы не назначаем никаких дополнительных лекарств. Иногда во время антибактериальной терапии, конечно, назначаются и другие препараты, в зависимости от ситуации. Но это индивидуальный подход, и он не применим ко всем детям», - сказала А.Адыгёзалова.

Педиатр подчеркнула, что для ребенка вполне нормально чувствовать слабость и вялость накануне болезни: «Это не связано с приемом антибиотиков. Скорее всего, это вызвано высокой температурой, болью в горле и головными болями, или навязчивым кашлем. Но достаточный сон, прогулки на свежем воздухе и физическая активность, соответствующая возрасту, ускоряют самообновление организма. Главная задача родителя в этот период — создать для ребенка спокойную и заботливую обстановку, и, что наиболее важно, сохранять спокойствие».

