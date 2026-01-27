Погибли десятки тысяч иранцев

С начала протестов в Иране общее число подтвержденных смертей, согласно последним сводным данным HRANA, достигло 6 126. Из них 5 777 – протестующие, 86 – дети до 18 лет, 214 – сотрудники силовых структур, а 49 – лица, не участвовавшие в протестах, или гражданские лица.
Число смертей, расследование которых еще не завершено, составляет 17 091. Таким образом, общее число погибших в протестах превысило 23 тысячи.
Общее число арестов достигло 41 880, число тяжелораненых – 11 009, зарегистрировано 245 случаев принудительного распространения признаний. Число лиц, вызванных в органы безопасности, составляет 11 024. В общей сложности в 200 городах 31 провинции зафиксирован 651 инцидент, связанный с протестами.