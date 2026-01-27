USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Погибли десятки тысяч иранцев

12:46 616

С начала протестов в Иране общее число подтвержденных смертей, согласно последним сводным данным HRANA, достигло 6 126. Из них 5 777 – протестующие, 86 – дети до 18 лет, 214 – сотрудники силовых структур, а 49 – лица, не участвовавшие в протестах, или гражданские лица.

Число смертей, расследование которых еще не завершено, составляет 17 091. Таким образом, общее число погибших в протестах превысило 23 тысячи.

Общее число арестов достигло 41 880, число тяжелораненых – 11 009, зарегистрировано 245 случаев принудительного распространения признаний. Число лиц, вызванных в органы безопасности, составляет 11 024. В общей сложности в 200 городах 31 провинции зафиксирован 651 инцидент, связанный с протестами.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2238
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6183
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7862
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1489
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1552
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1867
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 634
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1876
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2808
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9949
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3305

