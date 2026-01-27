USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Генпрокуратура расследует жуткое происшествие в «Аг Шехер»

12:59 759

Генеральная прокуратура распространила информацию об инциденте в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело и проводится расследование по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Установлено, что Эмин Ализаде попытался умышленно убить Шафигу Алекперову, после чего покончил с собой, выбросившись из окна.

Отметим, что инцидент произошел в одном из зданий на территории «Аг Шехер»Эмин Ализаде является сыном председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева.

Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите
Ильхам Алиев на открытии завода и предприятия в Сумгаите фото; обновлено 12:59
12:59 2240
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 6184
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров
«Дебилы, б…», как сказал бы Лавров война миров; все еще актуально
00:35 7862
Америка готова к ответу и удару по Ирану
Америка готова к ответу и удару по Ирану обновлено 13:25
13:25 1492
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
У «Карабаха» два основных футболиста висят на карточках. Не поберечь ли их в матче с «Ливерпулем»?
11:44 1553
Суд над Шихлинским закрыли
Суд над Шихлинским закрыли
11:27 1867
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
Бесплатная медицина для заключенных в Азербайджане
11:16 634
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
Россия заявила о захвате Купянска-Узлового
10:53 1876
Белый дом опровергает…
Белый дом опровергает… обновлено 11:09
11:09 2809
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века
02:24 9949
«Точечные удары» по иранским властям?
«Точечные удары» по иранским властям?
08:45 3305

