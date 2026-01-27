Генпрокуратура расследует жуткое происшествие в «Аг Шехер»

Генеральная прокуратура распространила информацию об инциденте в Хатаинском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в Хатаинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело и проводится расследование по статьям 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана. Установлено, что Эмин Ализаде попытался умышленно убить Шафигу Алекперову, после чего покончил с собой, выбросившись из окна.

Отметим, что инцидент произошел в одном из зданий на территории «Аг Шехер». Эмин Ализаде является сыном председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева.