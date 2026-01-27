Саар в Астане выдвинул ультиматум ХАМАС

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил, что ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован, чтобы обеспечить безопасность как Израиля, так и самих жителей Газы. Об этом Саар заявил, выступая в Астане на встрече с казахстанским коллегой Ермеком Кошербаевым в рамках официального визита в Казахстан.

«Уважаемый министр, мы поддерживаем план (президента США) Дональда Трампа по Газе и выступаем за его реализацию. ХАМАС должен быть разоружен, а сектор Газа демилитаризован. Это необходимо как для безопасности Израиля, так и для лучшего будущего Газы», – сказал израильский дипломат.

По его словам, «террористические образования, сателлиты Ирана на Ближнем Востоке – ХАМАС в Газе, «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене – должны быть ликвидированы». Саар подчеркнул, что «без этого не будет региональной стабильности».

В свою очередь Кошербаев вновь подчеркнул позицию Казахстана по урегулированию ближневосточного конфликта, согласно которой необходимо создать Государство Палестина по формуле «два государства для двух народов».