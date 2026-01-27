Cотни многоэтажек в Киеве до сих пор без отопления

По состоянию на утро 27 января в Киеве после российской атаки без теплоснабжения остаются более 900 многоквартирных домов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания.
«По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы», – говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Telegram.
Президент добавил, что к ликвидации последствий привлечены дополнительные генераторы, которые задействуют Минэнерго и МВД. «Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице», – подчеркнул глава государства.
В ночь на 24 января российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Сообщалось как минимум об одном погибшем и трех пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии.
После атаки без теплоснабжения осталась почти половина жилого фонда столицы – около 6000 многоквартирных домов. К вечеру 24 января отопление отсутствовало в 3300 многоэтажках. По данным на 26 января, без тепла оставались более 1200 многоквартирных домов Киева.
*** 14:11
Суровая зима в Украине накладывается на масштабные российские удары по энергетической инфраструктуре, оставляя миллионы людей без отопления, электроэнергии и воды, сообщает Sky News.
В некоторых районах температура опускается до –20°C, заставляя людей искать опасные способы согреться прямо дома. В Киеве жители многоэтажек выживают в экстремальных условиях после новых ударов по энергетической инфраструктуре.
Семидесятилетняя Татьяна, проживающая на девятом этаже, уже более двух недель остается без отопления. Из-за постоянных отключений электричества не работают лифты, и женщине приходится подниматься по лестнице, осторожно контролируя дыхание, чтобы не перегрузить сердце. Чтобы хоть немного согреть квартиру, она включает газовую духовку. «Это опасно, но что же здесь делать? Замерзнуть насмерть?» – рассказывает Татьяна, добавив, что холод особенно ощущается утром.
Отопление в 17-этажном доме было отключено 9 января после удара по соседнему кварталу. Электроснабжение частично восстановлено, однако проблемы с водой сохраняются – некоторые из 380 квартир до сих пор остаются без водоснабжения. В отдельных квартирах температура падала до +3°C.
Двадцатидевятилетняя Дарья, воспитывающая двухлетнего сына, была вынуждена временно переехать к родственникам. «Вы заходите, и изо рта буквально все время идет пар. С маленьким ребенком это просто невозможно», – поделилась переживаниями Дарья.
Особенно сильно страдают дети и пожилые люди. Жители дома координируют помощь по телефону – приносят воду, еду и лекарства тем, кто не может подняться по обледенелой лестнице.
Двадцатитрехлетняя Ева вместе с парнем и собакой осталась в доме и помогает соседям. «Мы стараемся быть сильными, стараемся улыбаться. Лучшее лекарство для нас – это шутка», – говорит она.
Чтобы не замерзнуть, люди носят несколько слоев одежды. Ева объясняет: «Обязательное правило – заправить брюки в носки. Носки в носки. И даже шорты в носки».
Жители также пытаются восстановить систему отопления своими силами. Тридцатичетырехлетний Всеволод вместе с соседями использовал паяльные лампы, чтобы разморозить трубы. «Когда много людей работают одновременно, нагревая все по очереди, появляется результат», – рассказывает он.
Тем не менее отопление пока не восстановлено, и холод продолжает изматывать даже самых стойких. «Самое тяжелое – это истощение. Каждый день ты борешься, ты выживаешь. Ты на самом деле не живешь. Дни сливаются в один непрерывный день выживания», – говорит Ева.