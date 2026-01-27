Cотни многоэтажек в Киеве до сих пор без отопления

По состоянию на утро 27 января в Киеве после российской атаки без теплоснабжения остаются более 900 многоквартирных домов, сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам селекторного совещания. «По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы», – говорится в сообщении Зеленского, опубликованном в Telegram. Президент добавил, что к ликвидации последствий привлечены дополнительные генераторы, которые задействуют Минэнерго и МВД. «Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице», – подчеркнул глава государства. В ночь на 24 января российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. Сообщалось как минимум об одном погибшем и трех пострадавших, находившихся в тяжелом состоянии. После атаки без теплоснабжения осталась почти половина жилого фонда столицы – около 6000 многоквартирных домов. К вечеру 24 января отопление отсутствовало в 3300 многоэтажках. По данным на 26 января, без тепла оставались более 1200 многоквартирных домов Киева.

*** 14:11



Суровая зима в Украине накладывается на масштабные российские удары по энергетической инфраструктуре, оставляя миллионы людей без отопления, электроэнергии и воды, сообщает Sky News. В некоторых районах температура опускается до –20°C, заставляя людей искать опасные способы согреться прямо дома. В Киеве жители многоэтажек выживают в экстремальных условиях после новых ударов по энергетической инфраструктуре.