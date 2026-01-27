Турция направила 52 фуры

Турция направила фуры с гуманитарной помощью в Айн-аль-Араб (Кобани, город на севере Сирии, расположенный непосредственно на границе с Турцией – ред.), который оказался отрезан от других районов, контролируемых «Сирийскими демократическими силами» (SDF), после последних операций в Сирии.

По данным телеканала Rudaw, близкого к региональному правительству Иракского Курдистана, 24 фуры с гуманитарной помощью, отправившиеся из Алеппо, достигли Айн-аль-Араба, где действует гуманитарный коридор.

Кроме того, Фонд гуманитарной помощи Турции (İHH) направил 6 фур с гуманитарной помощью, а организации AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции – ред.) и Турецкий Красный полумесяц — по 11 фур каждая. Сообщается, что отправленная помощь состояла из продуктов питания и предметов первой необходимости.

Следует отметить, что, хотя сирийское правительство предоставило (SDF) дополнительное время для выполнения соглашения от 18 января, оно создало два гуманитарных коридора с доступом в город, несмотря на утверждения о том, что Айн-аль-Араб якобы по-прежнему находится в осаде. По данным официального сирийского информагентства SANA, Министерство иностранных дел Сирии объявило, что все необходимые разрешения и ресурсы были предоставлены связанным с ООН гуманитарным организациям, желающим работать в Айн-аль-Арабе.