Фидан встретился с французским коллегой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники в турецком МИД.
Переговоры прошли в Анкаре.
