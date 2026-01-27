USD 1.7000
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Фидан встретился с французским коллегой

14:36 308

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро. Об этом сообщает «Анадолу» со ссылкой на источники в турецком МИД.

Переговоры прошли в Анкаре.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2138
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7804
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1257
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 815
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1714
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4272
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10760
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1086
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 829
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2484
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 951

