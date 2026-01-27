Россияне штурмуют, украинцы держат оборону

Российская армия активизировала наступление на северные районы Мирнограда, а в центральной части города продолжаются ожесточенные стрелковые бои. Для продвижения в «верхний» город войска накапливают тяжелую технику в районе Новогродовки.

Российские войска усиливают наступление на Покровском направлении и Мирноград, ведя ожесточенные бои с активным применением авиации и беспилотников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские силы во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии «Азов» держат оборону на линии восточные окраины Мирнограда – Красный Лиман – Родинское, блокируя продвижение россиян.

В районе Покровска российские подразделения сосредоточили усилия на попытках захвата Гришино, используя неблагоприятные погодные условия для переброски легкой техники и личного состава в промышленную зону на северо-западе города. Несколько маршрутов обеспечивают продвижение россиян, однако недавно проникшая в населенный пункт группа была уничтожена слаженными действиями украинских военнослужащих.

В зоне ответственности 7 корпуса ДШВ отмечается заметное увеличение использования различного типа беспилотников. Особенно активно применяются дроны «Молния» как «матки», несущие по два FPV-дрона и наносящие тройные удары по целям. Также фиксируются случаи применения дронов на оптоволокне, способных проникать более чем на 20 км вглубь украинской обороны.

Кроме того, возросла интенсивность ударов тактической авиации: за прошедшую неделю российские войска сбросили на Покровскую агломерацию около 360 авиабомб, что примерно на 20% превышает показатели предыдущей недели.

Тем временем командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов в эфире канала Киев24 рассказал, что на Купянском направлении российские силы пытаются проникнуть в украинский тыл, однако благодаря использованию беспилотных технологий ВСУ удается удерживать линию стабильной.

По его словам, российская армия применяет тактику штурма небольшими группами, чтобы избежать прямого столкновения и инфильтрироваться на позиции.

«Что это означает? Россияне обходят передовые позиции, где сидит наша пехота, готовая к непосредственному боевому столкновению, и пытается зайти в тыл, где находятся наши позиции операторов дронов, где находится логистика, где ездят машины, которые подвозят пехоту, забирают ее, подвозят провиант. И таким образом пытается создать хаос в нашем тылу», – пояснил он.

Командир также сообщил, что была зафиксирована неудачная попытка форсирования реки Оскол, которая позволила украинским войскам пополнить обменный фонд.

«Если в целом описать ситуацию, российская армия продолжает быть активным на всех участках, даже на тех, где он не пытается продвигаться. Объективно в зоне Третьего армейского корпуса ему продвигаться сложно. Но продолжает поддерживать давление, чтобы мы были скованны в своей возможности перемещаться», – отметил Волохов.

Он подчеркнул, что украинские военные противодействуют российской тактике проникновения с помощью дронов, позволяющих отслеживать всю зону боевого столкновения.