USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Россияне штурмуют, украинцы держат оборону

14:38 831

Российские войска усиливают наступление на Покровском направлении и Мирноград, ведя ожесточенные бои с активным применением авиации и беспилотников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Российская армия активизировала наступление на северные районы Мирнограда, а в центральной части города продолжаются ожесточенные стрелковые бои. Для продвижения в «верхний» город войска накапливают тяжелую технику в районе Новогродовки.

Украинские силы во взаимодействии с 1-м корпусом Нацгвардии «Азов» держат оборону на линии восточные окраины Мирнограда – Красный Лиман – Родинское, блокируя продвижение россиян.

В районе Покровска российские подразделения сосредоточили усилия на попытках захвата Гришино, используя неблагоприятные погодные условия для переброски легкой техники и личного состава в промышленную зону на северо-западе города. Несколько маршрутов обеспечивают продвижение россиян, однако недавно проникшая в населенный пункт группа была уничтожена слаженными действиями украинских военнослужащих.

В зоне ответственности 7 корпуса ДШВ отмечается заметное увеличение использования различного типа беспилотников. Особенно активно применяются дроны «Молния» как «матки», несущие по два FPV-дрона и наносящие тройные удары по целям. Также фиксируются случаи применения дронов на оптоволокне, способных проникать более чем на 20 км вглубь украинской обороны.

Кроме того, возросла интенсивность ударов тактической авиации: за прошедшую неделю российские войска сбросили на Покровскую агломерацию около 360 авиабомб, что примерно на 20% превышает показатели предыдущей недели.

Тем временем командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса Николай Волохов в эфире канала Киев24 рассказал, что на Купянском направлении российские силы пытаются проникнуть в украинский тыл, однако благодаря использованию беспилотных технологий ВСУ удается удерживать линию стабильной.

По его словам, российская армия применяет тактику штурма небольшими группами, чтобы избежать прямого столкновения и инфильтрироваться на позиции.

«Что это означает? Россияне обходят передовые позиции, где сидит наша пехота, готовая к непосредственному боевому столкновению, и пытается зайти в тыл, где находятся наши позиции операторов дронов, где находится логистика, где ездят машины, которые подвозят пехоту, забирают ее, подвозят провиант. И таким образом пытается создать хаос в нашем тылу», – пояснил он.

Командир также сообщил, что была зафиксирована неудачная попытка форсирования реки Оскол, которая позволила украинским войскам пополнить обменный фонд.

«Если в целом описать ситуацию, российская армия продолжает быть активным на всех участках, даже на тех, где он не пытается продвигаться. Объективно в зоне Третьего армейского корпуса ему продвигаться сложно. Но продолжает поддерживать давление, чтобы мы были скованны в своей возможности перемещаться», – отметил Волохов.

Он подчеркнул, что украинские военные противодействуют российской тактике проникновения с помощью дронов, позволяющих отслеживать всю зону боевого столкновения.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2141
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7806
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1260
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 816
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1716
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4272
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10762
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1087
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 832
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2485
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 951

ЭТО ВАЖНО

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2141
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7806
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1260
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 816
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1716
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4272
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10762
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1087
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 832
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2485
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться