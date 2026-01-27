Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...

Завершился судебный процесс по уголовному делу 72-летнего гражданина Ирана Шоката Али Хоссейна, обвиняемого в открытии огня по сотрудникам Государственной пограничной службы, покушении на умышленное убийство, контрабанде, незаконном обороте наркотических средств в крупном размере и незаконном пересечении государственной границы.

Как сообщает haqqin.az, Шокат Али Хоссейн вступил в преступный сговор со своим знакомым Ахмедом Башири и односельчанином Хамидом Салмани. Согласно их договоренности, Али Хоссейн прибыл в иранский город Парсабад. Члены группы взяли с собой 30 килограммов марихуаны, полученной из источника, неизвестного следствию, и огнестрельное оружие.

8 апреля прошлого года в ночное время они незаконно пересекли границу Азербайджана в направлении поселка Джебраил Билясуварского района. В это время они проигнорировали приказ пограничников «стой» и несколько предупредительных выстрелов в воздух. Член банды Ахмед Башири трижды выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудников пограничной службы, пытаясь их убить. Ответным огнем пограничного наряда А.Башири был обезврежен, Али Хоссейн задержан, а другому члену группы, Хамиду Салмани, удалось скрыться с места происшествия.

Обвиняемый Шокат Али Хоссейн не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он признал вину только в незаконном пересечении государственной границы, заявив, что в тот момент был пьян.

«Село, в котором я живу, расположено на берегу реки Араз и граничит с Шарурским районом Нахчыванской Автономной Республики. Мне 72 года, до этого дня я никогда не нарушал границу. Я приехал в город Парсабад за два-три дня до происшествия, чтобы поработать на посевных полях. Я болен, у меня головные боли. Я смог прийти в себя только через два часа после задержания», — заявил в своих показаниях иранец.

Он также сообщил, что уже два-три года ездит в город Парсабад в летние месяцы для работы на полях, а зимой возвращается в город Полдешт. Он попросил вынести справедливый приговор, учитывая, что он стар и болен, а границу перешел, заблудившись в нетрезвом состоянии: «Я знаю проходящего по уголовному делу 45-летнего Ахмеда Башири, а 40-летний Хамид Салмани — мой односельчанин.

Хотя я употребляю алкоголь, никто из них не пьет. В день задержания я их не видел. Приблизившись к границе, я услышал выстрелы. Я не понял, с иранской или азербайджанской стороны раздавались выстрелы. Поскольку я шел пешком, военные подозвали меня. Спросили, откуда я иду и куда направляюсь. Так как я был пьян, я не смог нормально ответить. Я не видел гибели Ахмеда. А Хамида Салмани последний раз видел за 2–3 месяца до задержания».

Поскольку показания иранца Али Хоссейна в суде противоречили его показаниям на следствии, в суде были оглашены показания, данные им в ходе следствия. В них он указал, что 7 апреля прошлого года в полдень к нему домой пришли его односельчанин Хамид Салмани вместе с Ахмедом Башири и попросили помочь переправить через границу три свертка с 30 килограммами наркотиков, пообещав за это 200 долларов.

«Я согласился, так как нуждался в деньгах. На следующий день я отправился в село Тазакенд города Парсабад, чтобы встретиться с ними. В безлюдной местности я увидел, что Хамид и Ахмед ждут меня с тремя черными свертками. У Ахмеда в руках было оружие типа «Винчестер» и прибор ночного видения. Мы взяли свертки и направились к границе. Когда до нужного места оставался 1 км, прозвучала команда на азербайджанском языке с требованием остановиться.

Поскольку я по национальности азербайджанец, я понял команду. Однако Ахмед и Хамид начали разбегаться в разные стороны. Я видел, как Ахмед открыл огонь по военнослужащим, началась перестрелка, и в результате он был подстрелен. Хамиду же удалось убежать оттуда и перейти на иранскую сторону границы. Я тоже попытался бежать, но был задержан военными. У меня не было цели убивать пограничный наряд или военных», — рассказал иранец в своих показаниях следствию.

Допрошенный в качестве потерпевшего военнослужащий N-ской воинской части Государственной пограничной службы показал, что в пограничную комендатуру поступила информация о передвижении трех человек с грузом со стороны Исламской Республики Иран в сторону границы Азербайджанской Республики. Хотя этих лиц не было видно четко, их наблюдали с помощью тепловизора. Пограничники приблизились к месту происшествия на автомобиле.

Не доезжая 15 метров до места, был открыт предупредительный огонь в воздух: «Когда мы приказали им остановиться, они находились в оросительной канаве на поле. Один из них трижды выстрелил в нашу сторону. Мы двинулись на них, ведя ответный огонь. Один из двоих был убит, другой пытался бежать, но мы смогли его поймать. При них были большие черные свертки».

Другой потерпевший, также военнослужащий N-ской воинской части ГПС, дал аналогичные показания. Оба они заявили, что имеют претензии к обвиняемому.

Приговором Ленкоранского суда по тяжким преступлениям Шокат Али Хоссейн был приговорен к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.