Россия нападет через несколько лет

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил газете The Times , что в течение следующих 2-3 лет Россия нападет на страны НАТО, и Германия будет в эпицентре событий.

По мнению Функе, по худшему сценарию возможной атаки РФ на НАТО, одной из главных проблем станет логистика. В частности, то, что десятки тысяч солдат союзников нужно будет переправить на передовую в условиях, когда главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак или даже ракетных.

«Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно плавнее, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, мы будем иметь возможность использовать другие», – сказал военный.

Вместе с тем Financial Times опубликовал статью, в которой говорится о замедлении наращивания военного присутствия России в Арктике из-за войны в Украине. Издание отмечает, что часть арктических бригад была переброшена в Украину и понесла тяжелые потери.