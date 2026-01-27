USD 1.7000
EUR 2.0185
RUB 2.2222
Подписаться на уведомления
Ситуация по Ирану: заявление Трампа
Новость дня
Ситуация по Ирану: заявление Трампа

Россия нападет через несколько лет

Заявил немецкий генерал
14:44 2145

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе заявил газете The Times, что в течение следующих 2-3 лет Россия нападет на страны НАТО, и Германия будет в эпицентре событий.

По мнению Функе, по худшему сценарию возможной атаки РФ на НАТО, одной из главных проблем станет логистика. В частности, то, что десятки тысяч солдат союзников нужно будет переправить на передовую в условиях, когда главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак или даже ракетных.

«Для нас важно сохранить Германию как логистический центр и как можно дольше управлять линиями снабжения как можно плавнее, а это означает, что если один маршрут выйдет из строя, мы будем иметь возможность использовать другие», – сказал военный.

Вместе с тем Financial Times опубликовал статью, в которой говорится о замедлении наращивания военного присутствия России в Арктике из-за войны в Украине. Издание отмечает, что часть арктических бригад была переброшена в Украину и понесла тяжелые потери.

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2146
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7806
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1264
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 819
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1720
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4272
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10762
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1089
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 834
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2490
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 951

ЭТО ВАЖНО

Россия нападет через несколько лет
Россия нападет через несколько лет Заявил немецкий генерал
14:44 2146
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ
Радикалы хотели атаковать посольство в Баку: спецоперация СГБ видео
09:32 7806
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
Желающих умереть за Хаменеи предостаточно
15:15 1264
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
Азербайджан отправил Украине электрооборудование
14:58 819
Армяне хотят азербайджанский сахар
Армяне хотят азербайджанский сахар
14:49 1720
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет
Герасимов объявил о захвате Купянск-Узлового. Но российской армии там нет обновлено 13:32
13:32 4272
Расстрел 43 тысяч людей
Расстрел 43 тысяч людей трагедия XXI века; все еще актуально
02:24 10762
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
Иранец в азербайджанском суде: Я был пьян, приблизился к границе, раздались выстрелы...
14:39 1089
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
Россияне штурмуют, украинцы держат оборону
14:38 834
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
Скончался легенда боевых искусств Мирали Сеидов
14:25 2490
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
Бывший начальник медархива Минобороны потерял адвоката перед судом
14:15 951
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться