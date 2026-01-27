Никаких соцсетей для детей

USD 1.7000
Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о запрете доступа к социальным сетям для подростков младше 15 лет. За принятие документа проголосовали 116 депутатов, против - 23. Теперь документ направят на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату).

В законопроекте указано, что «доступ к соцсети <...> запрещен для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет». Как отмечает газета Le Monde, такая формулировка «не накладывает явных обязательств на соцсети».

По данным издания, законодатели были вынуждены составить текст таким образом, поскольку регулирование работы соцсетей - прерогатива Европейской комиссии. Формулировку поддержали и в правительстве Франции. Там ожидают, что законопроект позволит вынудить онлайн-платформы «внедрять системы проверки возраста для обеспечения эффективности этой меры».

Кроме того, еще одна статья законопроекта предполагает расширение уже введенного в 2018 году запрета на использование мобильных телефонов в коллежах - средней школе, где учатся дети в возрасте 11-15 лет. Теперь запрет планируют распространить и на старшие школы.

По просьбе президента Франции Эммануэля Макрона правительство инициировало ускоренную процедуру рассмотрения законопроекта. Она предусматривает только одно чтение вместо двух в каждой палате парламента. 

